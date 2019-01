Víctima acepta acuerdo; cierran caso de supuesta estafa en viajes

La causa penal instruida en contra de 14 personas acusadas de haber cometido el delito de fraude al presuntamente ofrecer falsos paquetes vacacionales, fue sobreseída ayer luego de que la empresa Operadora de Servicios Turísticos Internacionales S.A. de C.V., le devolvió el dinero a la afectada.

La jueza de Control, Rocío González Lara, dio por sobreseído esa causa penal –número 184/19– y ordenó poner en libertad a los procesados Laura Indira A.A.; Iliana Priscila S.B.; Diana V.G.; Miriam Guadalupe F.M.; Arturo C.M.; José Luis L.G.; Samuel Rodrigo M.O.; Héctor Hugo G.G.; Luis Z.M.; Nery Orlando B.Z.; Luis Ángel V.M.; Marco Antonio H. O.; José Luis H.C., y Daniel R.T.

Hasta ayer por la mañana ese era el único asunto judicializado aunque datos no oficiales indican que la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte ha recibido otras denuncias penales.

En entrevista la víctima informó que decidió aceptar un acuerdo por insistencia de los abogados de Operadora de Servicios Turísticos y por temor, ya que la empresa tenía todos sus datos personales.

“Hicimos todo lo posible para que ellos cumplieran con el paquete vacacional que adquirimos pero no hubo respuesta de parte de ellos. Mientras estuvimos en Fiscalía fueron muchas las víctimas que llegaron, que incluso habían pagado los boletos de viaje y nunca les reservaron el hotel y al momento de querer tratar de hacer efectivo su paquete no tenían respuesta o personas que cancelaron y no tuvieron respuesta ni devolución de dinero. Por eso decidimos llevarlo a lo legal”, indicó la afectada.

La víctima refirió que ella desconoce cómo Operadora de Servicios Turísticos Internacionales S.A. de C.V., tuvo acceso a su información personal pues a ella le llamaron para decirle que por su buen historial crediticio se había ganado un premio y al ir a recogerlo le vendieron un paquete vacacional.

“Esta empresa argumenta tener una agencia de call center contratada que proporciona los datos, pero es demasiada información confidencial”.

Ayer el gerente de Operadora de Servicios Turísticos Internacionales S.A. de C.V., César Segovia López, informó que se trata de una empresa legalmente constituida, que cuenta con registros y acusó a los medios de comunicación de afectar su imagen.

“Están argumentando que es una empresa fantasma. No lo es. Aquí traigo el acta constitutiva, desde el 2006 está operando la empresa con permiso de la Secretaría de Turismo como agencia de viajes, es una operadora de servicios turísticos, tenemos número de registro. Están actuado por encima de la ley, los aprehendieron sin orden de aprehensión, no investigaron, están argumentando que la empresa es fantasma, no es así”, afirmó Segovia.

El gerente agregó “están creando un pánico entre la gente obviamente ahorita la gente no quiere ver si es o no real, nos están cayendo una cascada de demandas porque la prensa está comunicando que desarticularon una banda de estafadores cuando yo aquí traigo documentos que la empresa es legal, paga impuestos, funciona bien está legalmente constituida tenemos el permiso de la Secretaría de Turismo”.





