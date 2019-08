Vías del tren son su hogar

Una construcción encima de las vías y de una estación antigua del ferrocarril en la avenida Insurgentes es el hogar desde hace 28 años de Antelmo Valdemar Hernández Nevares, de 70 años.

Su vida giró en torno a las máquinas de los vagones del tren desde que tenía 15 años, edad en la que decidió dejar la escuela y seguir las estructuras de hierro que marcaban la ruta del Ferrocarril Chihuahua Al Pacífico (Chepe) en 1966, en la estación de San Rafael, ubicada en Cuiteco, del municipio de Urique.

“Me inicié limpiando las máquinas, los vidrios; así me fui involucrando, pero cuando ya entré al ferrocarril, ahí tienes que prepararte y hacer examen profesional para maquinista de caminos y necesitas un título, y para hacerlo me fui a Los Mochis, Sinaloa, en donde me quedé a trabajar 20 años, pero cuando mis hijos empezaron a crecer pedí una plaza en Juárez”.

Hernández comentó que cuando llegó a la construcción, sólo era un galerón, no había servicios, pero poco a poco lo fue edificando y le hizo algunos arreglos.

Luego de su jubilación planeó comprar otra casa, sin embargo, en el 2004 “el expresidente sacó un decreto en el que se especifica que todas las casas y terrenos que se encuentren en propiedad de jubilados o descendientes podrían regularizarse. Yo hablé a la Ciudad de México y me dijeron que hasta que saliera un decreto, y el 2015 salió un reglamento para la donación de casas y terrenos, y para el 2018, cuando se simplificaron los trámites, metí los documentos y ya están en proceso”, explicó el entrevistado.





Unos rieles pasan por debajo de la casa

En la cochera de la casa de Antelmo pasan unos rieles por debajo de la tierra, y a un lado entraban los trenes de pasajeros.

En su patio tiene colgado un indicador de tren, lámparas de principios del siglo pasado y una vasija para escupir.

En la sala cuelga un reloj de péndulo de aproximadamente 1910, un telégrafo de finales de 1800, una colección de platos, cuadros, lámparas con moldura de bronce, un espejo y herramientas alusivas al ferrocarril.

Anselmo también se desempeñó como foguero, maquinista de camino, ayudante de supervisor y asistente del superintendente, y cuando llegaron los adelantos tecnológicos aprendió a conducir el tren por medio de computadora.

En su paso por la Sierra Tarahumara vivió experiencias significativas como conocer al José Alfredo Jiménez, un mes antes de su muerte.

En una ocasión quedó acorralado bajo el tren en medio de la oscuridad por un error de un compañero; de ese incidente salió ileso.

Y otros de los recuerdos que perduran en su mente fue haber ayudado a una mujer con el parto cuando tenía 22 años.

Hoy Anselmo está rodeado de recuerdos, junto a su esposa a quien también conoció en los vagones de un ferrocarril escuchan el silbido de la maquinaria, solo que ahora pasa a dos calles de su casa. (Verónica Domínguez / El Diario)





