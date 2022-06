Viaje redondo de El Paso a la Feria

Paseños que deseen asistir a la Feria Juárez 2022 contarán con transporte los fines de semana por “Transborder Bus” a un costo de 10 dólares, precio que incluye la salida de la vecina ciudad y el regreso, dio a conocer ayer la directora de Turismo, Jaqueline Armendáriz.

Los viajes se realizarán los viernes, sábados y domingos, la salida será a las 7:00 de la tarde en las oficinas de Transborder, de 400 sur Sante Fe.

El autobús dejará a los visitantes en las instalaciones de la Plaza de la Mexicanidad, ubicada en Heroico Colegio Militar y Plutarco Elías Calles para regresar a las 12:00 de la noche, explicó Armendáriz Martínez.

El costo será de cinco dólares de ida y la misma cantidad para el regreso, de modo que el viaje redondo es de 10 dólares, se informó ayer en rueda de prensa.

La directora de la Liga de Negocios en El Paso, Texas, Sandra Arlete Morales, indicó que es importante convivir y disfrutar de las atracciones de la Feria Juárez.

“Sí nos interesa venir, pero en ocasiones no sabes cómo manejar en la ciudad, o no quieres venir solo, o no sabes cómo moverte en la ciudad, pero es una iniciativa importante”, expresó.

Debido a que la unidad de transporte sólo cuenta con 30 espacios, es necesario reservar al número telefónico 656-311-7494, se informó.

La titular de Turismo dijo que se trabajó en la gestión con la empresa de transporte para facilitar el traslado a las personas que viven en El Paso, de modo que el proyecto piloto inicia mañana y contempla los siguientes fines de semana que permanezca la Feria Juárez.

acastanon@redaccion.diario.com.mx