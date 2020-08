Verificarán regidores espacio

Ciudad Juárez— El regidor coordinador de la comisión de Enajenación de Terrenos Municipales, Carlos Ponce Torres, dijo que acudirán a realizar trabajo de campo al parque de La Moto, para verificar en qué condiciones se encuentra.

También dialogarán con los clubs de motociclistas para recordarles que deben cumplir con mantener limpia la plaza o de lo contrario se les revocará el comodato que se les entregó en octubre del año pasado.

“Que no le den el cuidado que prometieron darle al espacio y que pues se esté convirtiendo, de acuerdo con lo que ve uno en las fotos; en una cantina al aire libre, porque muchas de las latas que se ven ahí no son precisamente de algún refresco, si no de son de otro tipo de bebidas con contenido alcohólico”, mencionó.

Agregó que la agrupación debe cumplir con el compromiso establecido con el Municipio de mantener limpio el parque, “y si hacen caso omiso, pues entonces sí revertir el comodato”.

El regidor dijo que antes se debe dialogar con los motociclistas para decirles que si se vuelve a repetir esta situación, se les revocará el comodato del parque.

“Es una forma de convivencia sí hacen actividad social en ciertas épocas del año, hay que reconocerlos eso, no todo es malo en ellos ni hay que satanizarlos, sí llamarles la atención desde luego porque no están observando el compromiso contraído”, expuso.

Sin embargo, dijo que es reprobable que el parque se convierta en un lugar donde los “bikers” vayan a consumir bebidas alcohólicas.

“Ya sería cuestión de seguridad vial, que en un momento dado pues prestara atención, a ver si cuando andan conduciendo andan con aliento alcohólico, y tomar las medidas necesarias”, mencionó Ponce.

