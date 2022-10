Venta de citas en SAT es el pan de cada día

El pagar para pagar impuestos u otros trámites al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha vuelto el pan de cada día para muchos contribuyentes, al no haber citas disponibles.

Es el caso de “Alejandra”, contadora de una empresa local, que dijo estar pagando desde hace más de un año la cantidad de 800 pesos por obtener una cita en la oficina local. Aseguró que el monto incluso les aumentó con la mayor saturación, pues de inicio las vendían en 200 pesos.

“Si no pagamos, cómo le hacemos, tenemos que cumplir con los tiempos y requerimientos, si no, pues también nos multan”, expresó quien pidió omitir su nombre verdadero por temor a represalias y a que ya no le vendan citas del SAT.

Indicó que al pagar la cita la persona que las genera –que aseguró desconocer si se trata de algún trabajador directo o indirecto del mismo fisco–, se las da lo más pronto posible: a veces en los próximos tres días ya la tiene.

Destacó que ella ha intentado obtenerlas por su cuenta, pero la espera es de más de tres meses o incluso a veces no hay. “No sé cómo sea eso, pero cuando nos dicen que se abrirán fechas, checo, y en cuestión de segundos ya me aparecen todas las fechas ocupadas, pareciera que las acaparan y luego son esas las que venden”, dijo.

“Estamos pagando por pagar, es increíble”, consideró Ernesto Montes Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, capítulo Ciudad Juárez.

Señaló que el SAT sigue saturado, sin citas, y que prolifera la venta de éstas hasta por redes sociales sin que se haga algo al respecto.

Indicó que es tiempo que las autoridades y organismos como Desarrollo Económico presionen para resolver la problemática, que aunque aseguren ha mejorado, sigue sin resolverse e incluso se ha agravado.

El contador dijo que por ejemplo antes de la pandemia la demora en las citas era de uno o dos meses, pero ahora es de más de tres y hay casos en los que hasta seis, lo que muestra que el problema persiste.

Recordó que uno de los factores que detonó la demanda de citas fue la obligatoriedad del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que comenzó este año para las personas desde los 18 años, trámite que se realiza solamente de manera presencial, por lo que es necesario contar con una cita.

Algunos de los trámites que se han complicado por la escasez de citas son la inscripción al RFC, la e.firma, la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC) o CIECF, y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, lo que ha frenado incluso la apertura de empresas.

De acuerdo con Jorge Arturo Martínez Armendáriz, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua, la falta de citas presenciales ante el SAT ya generó corrupción y un mercado negro en redes sociales en donde se ofrecen espacios para entrevistas desde 400 hasta los 10 mil pesos.

Apuntó que no se sabe realmente quién está detrás de eso o cómo le hacen, pero se conoce que “se dan casos en los que se consiguen citas hasta en unos días, cuando originalmente el proceso tarda meses para ser recibido en los módulos del SAT”.

Apenas esta semana el SAT informó la ampliación de sus horarios y espacios de atención a partir del 7 de octubre y hasta el 30 de diciembre de este año, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, con previa cita, sin embargo el problema son las citas, cuestionaron los contadores.

Los trámites que los contribuyentes podrán efectuar son la inscripción al RFC, así como el de firma electrónica (e.firma). Además se pondrá en funcionamiento la oficina móvil para acercar servicios y trámites del SAT a zonas lejanas de las oficinas de atención al contribuyente.

El SAT precisó que en un primer momento visitarán con la oficina móvil las entidades de Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz para atender a personas físicas. “En una segunda etapa Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Tijuana, Ciudad Juárez y Ciudad de México para la atención, preferentemente, de personas morales”, agregó.

En tanto, los empresarios de esta frontera pidieron la instalación de dichos módulos en las propias cámaras, pues señalaron que es ahí donde realmente se podría ayudar a agilizar los trámites.

En el estado de Chihuahua son alrededor de 2.6 millones de contribuyentes los registrados ante el SAT, muestra el último reporte del organismo.

