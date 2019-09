Venta de agua a empresarios era con permiso de la JMAS

Ciudad Juárez— Los trabajadores de pipas particulares de distribución de agua potable, aseguran que el agua que venden a negocios como hoteles y restaurantes era con el permiso y la vigilancia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la cual se les vendía a mayor precio que la que distribuyen en Los Kilómetros.

Sin embargo en el último incremento que sufrieron hace una semana, el precio del vital líquido es el mismo para el agua que distribuyen en los establecimientos que para las colonias de la periferia que no cuentan con el servicio de tubería.

Lo anterior, luego de que el presidente de la JMAS Jorge Domínguez Cortés, señaló a los piperos independientes de realizar operaciones ilegales al vender el líquido a empresas.

Según el titular de la JMAS están surtiendo de agua a hoteles y restaurantes que dejaron de consumirla a través de la línea para comprárselas a ellos.

Afirmó que a los piperos, la descentralizada sí les subió el metro cúbico de 10 a 70 pesos.

“Él (Domíguez) hace dos meses o cuando mucho tres nos dio un precio de 54.50 para venderlo en la ciudad a restaurantes y hoteles, y para allá para Los kilómetros, a 17 pesos y él dice que se la comprabamos a 10, pero no es cierto, ahí tenemos permisos y recibos donde se la estábamos comprando a 54.50”, mencionó Héctor Maldonado, uno de los trabajadores de pipas particulares que durante una semana se han manifestado ante esta nueva medida impuesta por Cortéz.

Sin embargo desde el pasado viernes, la descentralizada les incrementó el precio a 70 pesos más IVA, tanto para la que distribuyen en la periferia como para la que venden a los negocios, según explicaron. Dijo que en la reunión que sostuvieron ayer con el funcionario, él mantuvo su postura de no bajar el precio del agua que les surten argumentando que le daban un mal uso.

“En la reunión que tuvimos yo le dije, usted argumenta que hacemos mal uso, así de sencillo, usted tiene la facultad de agarrar su teléfono y hablar al departamento de pipas y preguntar por fulanito y checar los permisos de lo que hemos estado comprando, cada vez que carga uno ahí tienen a una persona que le preguntan para dónde va y si dice uno que para Los Kilómetros, sacamos nuestro permiso y no la venden a 16.70, si le decimos que a un hotel, yo tengo que darle un permiso donde la estoy comprando a 54.50”, mencionó. (Mayra Selene González /El Diario)









Dijo que esta actividad es verificada por unidades de la JMAS al momento en que ellos llegan a surtir a los lugares, donde les revisan el permiso para comprobar el precio al que compraron el agua.

“Si a mí me llegan a hallar en un hotel y me dicen, enséñame tu permiso y miraban que era al precio económico de 16.70, nos iban a cancelar y no nos iban a vender el agua ni pagando multa y en eso habíamos quedado de acuerdo si hacíamos mal uso del permiso”, comentó.