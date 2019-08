Venían antes de irse al frente de batalla

Ciudad Juárez— Para reconocer a los mexicanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y conocer la dinámica de la frontera en esa época, ayer se presentó la plática “Segunda Guerra Mundial, Experiencia en Juárez”, en Charlas de Identidad Juarense.

“Como sociedad debemos hacer una reflexión, de cómo en la frontera vivimos una situación que tuvo que ver con la migración, vivimos una situación de intercambio con todos aquellos que venían a divertirse, pero más que divertirse a sentirse mejor antes de irse al frente de batalla”, explicó el doctor Tomás Cuevas Contreras, expositor de la plática.

Cuevas Contreras explicó que en 1942 las familias mexicanas querían un ambiente de paz, por lo que no deseaban participar en esa conflagración, y decidieron migrar a Estados Unidos.





Recuerdan al Escuadrón 201

Añadió que alrededor de 250 a 500 mil chicanos –hijos de mexicanos con ciudadanía estadounidense– fueron reclutados para luchar, y gracias a su desempeño recibieron varias condecoraciones, como la “Medalla de Honor del Congreso”.

Otro de los sucesos olvidados fue la participación de los 330 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, en su mayoría pertenecientes al centro del país, sin embargo algunos en el frente de batalla, principalmente en Europa recibieron condecoraciones, entre ellos se encontraban personas de origen chihuahuense, oriundos de Jalisco y Michoacán que migaron a California y Arizona y de El Paso, Texas, destacó el ponente.

“México no manda un ejército, manda al escuadrón 201, y el escuadrón tarda en el entrenamiento, muchos de los aviadores fallecen antes de ir, no fueron ellos al frente europeo, sino al frente de las Filipinas, casi al término de la guerra en el Pacífico Sur; sin embargo también su trayectoria y su esfuerzo fue importante; entre ellos se encontraban pilotos, mecánicos y otros soldados que fueron por tierra”, explicó el expositor.

“Es una sociedad que no les reconoce por haber ido a pelear con otra bandera, en este caso con la norteamericana y en el caso del escuadrón 201 por el número de elemento tan pequeño que participaron, pues no se le ve tan significativo, y ahí es donde entra la reflexión, para todos aquellos que estuvieron presentes en la guerra, y que finalmente no se les dio el reconocimiento por parte de México, mucho menos el reconocimiento de Estados Unidos”, manifestó Cuevas Contreras.

En la plática también se destacó el reclutamiento ilícito para las tropas de Fort Bliss, y el incremento de la vida nocturna en la ciudad por parte del ejército estadounidense.

Charlas de Identidad Juarense, se llevó a cabo en las Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tán”, a las 12 del mediodía.

