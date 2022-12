Venezolanos se solidarizan con migrantes en el bordo

Ciudad Juárez.— Desde toallas sanitarias hasta pollos rostizados, fueron parte de los artículos que migrantes venezolanos vendieron ayer a los cientos de migrantes de distintas nacionalidades que se encontraban formados sobre el bordo del río Grande, en espera de ser recibidos por las autoridades de Estados Unidos.

Mientras que algunos ponían el precio de los artículos, otros les donaron cobijas y otros más les hacían “mandados” a cambio de una propia, debido a que quienes ya estaban en Estados Unidos formados en espera de ser procesados por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso no querían regresar a México a comprar para no perder su lugar.

“Hay una señora que me pidió unas Kotex porque está en sus días, y la Coca-Cola, otros quieren pizza, ya he traído varias pizzas ya, varios pedidos que me han hecho para apoyarlos; lo hago por los niños que están sin comer y eso es un apoyo de corazón para ellos”, dijo Gabriel Infante, de 22 años de edad.

En su cuarto día en Ciudad Juárez, el venezolano cruzó ayer el río Bravo, llamado río Grande en Estados Unidos, para entregar los artículos solicitados a los migrantes de países como Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Cuba.

Pese a las bajas temperaturas, cuya sensación térmica llegó ayer a los 0 grados centígrados, Gabriel sólo se quitaba los tenis para introducirse al cauce que cubría sus pantorrillas con el agua helada.

“Yo vengo de Venezuela y estoy aquí apoyando a los paisanos y a los que se entregan, que no tienen en donde comprar, no han desayunado, tienen una cola de horas, entonces uno les hace el apoyo de hacerles llegar sus necesidades, la gaseosa, la pizza, algo de comer, y como los Kotex que los necesitan las damas para sus necesidades. Y así apoyarnos nosotros también mutuamente”, explicó Infante, quien es músico de profesión.

El migrante estimó que ayer sumaban casi mil personas junto al muro fronterizo y dijo que le narraban que la mayoría eran de Nicaragua.

Dos venezolanos que también esperan en Ciudad Juárez el fin del Título 42 aseguraron que llevaban dos cobijas y dos cajas de pizzas a unos colombianos que conocieron en el camino y que les pidieron ayuda para comer.

“Algunos las están vendiendo, nosotros no, a nosotros nos pidieron ayuda unos amigos, no se las podemos vender”, explicaron los sudamericanos.

Otros vendieron cajas de pizzas, refrescos, aguas y pollos a quienes incluso les suplicaban que les llevaran algo poder comer, y no perder su lugar en la fila donde ya sumaban horas de espera.

Algunos también se ofrecían a cruzar en la espalda a niños y mujeres, para que no se mojaran, debido a las bajas temperaturas que se vivieron ayer en la ciudad.