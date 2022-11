Venezolanos no aguantan el frío y se entregan a autoridades de EU

Ciudad Juárez.- La desesperación y el frío, hace a venezolanos entregarse a las autoridades estadounidenses y abandonar el campamento en el río Bravo.

Tras haber recibido la noticia de que una corte otorgó un amparo al gobierno de Joe Biden para “continuar administrando la frontera de una manera segura, ordenada y humana”, cientos de migrantes comenzaron a cruzar el río Bravo de forma ilegal, de acuerdo a cifras publicadas por El Diario de Juárez, tan solo este miércoles en la noche fueron cerca de 600 mirantes los que decidieron entregarse.

Sin embargo, este no fue el único motivo, ya que según lo que dijeron migrantes que aún esperan en el bordo, algunos ya no aguantaron el frío. “Con el frío no vamos a aguantar. Es morirnos, que nos lleven al cementerio o si nos dejan pasar ahorita”, dijo María asegurando que el frío no les permitió dormir algunas noches.

Esta mañana la Dirección de Limpia del Gobierno Municipal, retiró algunas casas de campaña que han quedado abandonadas en el río Bravo.