Venezolanos denuncian operativo de INM en Precos

De acuerdo con un grupo de venezolanos que cruzaron ayer el río Bravo/grande con la intención de ingresar a Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración (INM) realiza operativos en el retén militar conocido como Precos, ubicado a 58 kilómetros de Ciudad Juárez, para devolver a las personas en movilidad hasta el sur del país.

“En el retén militar nos agarraron, nos llevaron muy lejos, nos quitaron los documentos, los celulares, nos metieron a un calabozo y nos dijeron que nos iban a llevar a Chiapas… pero ahí hicimos un alboroto y algunos nos logramos venir. Éramos como 50, pero otros del camión se quedaron por miedo”, narró ayer Carlos, quien dijo formar parte de un grupo de seis venezolanos que tienen tres meses viajando con la intención de llegar a Estados Unidos.

Aunque hace unas semanas el comisionado Francisco Garduño Yañez, informó que a los migrantes asegurados se les daban la libertad porque el Instituto no tenía capacidad para llevar a cabo el debido proceso en esta frontera, debido a que no existe una estancia migratoria, sino un albergue en el que las personas están de manera voluntaria, los extranjeros aseguraron que fueron trasladados a instalaciones de esta ciudad.

“Yo era comerciante… –voy– a donde sea un mejor futuro, donde no me deporten, donde ya no me traten mal, porque nos han tratado demasiado mal aquí en México. Yo amo México y amo a muchas personas, porque hay muchas personas buenas aquí, pero Migración y los federales nos tratan como unos perros… nos roban todo”, denunció entre lágrimas y a gritos, parado en los límites del río Bravo.

El hijo de una pareja de pastores se tomó de la mano con otros migrantes junto al cerco formado por rollos de concertina o púas instalado por la Guardia Nacional de Texas a la altura del marcador internacional número 36, y alrededor de una fogata que encendieron para mitigar un poco el frío, oraron para agradecerle a Dios haber cruzado México y pedirle poder ser recibidos en Estados Unidos.

Dijo que él y su grupo fueron detenidos cuando caminaban por la carretera, mientras que otras personas fueron detenidas cuando viajaban en camiones de pasajeros o después de viajar en trenes de carga.

“Migración nos paró y nos metió en un autobús, sin teléfonos, sin nada. Nos llevaron muy lejos, pa’cá, nos iban a llevar a Tapachula, y cuando nos quisimos bajar atropellaron a dos de nosotros y se llevaron todos los bolsos”, explicó mientras que familias que permanecían alrededor de la fogata gritaban “tenemos mucha hambre”.

Hace una semana, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo a la prensa que la cantidad de encuentros de migrantes disminuyó de un promedio de 8 mil 400 a 2 mil 500 diarios en toda la frontera, debido a que el gobierno de México estaba realizando su trabajo de contención.

Migrantes que han arribado al bordo fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso durante los últimos días han narrado que haber sido detenidos hasta en tres ocasiones por los agentes del INM y haber sido devueltos hasta Chiapas o Tabasco.