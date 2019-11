Venden comida para ayudarla

Ciudad Juárez— Para solventar los gastos médicos y educativos de la niña Natalia Vianey Nava Carrillo, de 6 años, quien sufre de displasia óptico septal, sus familiares se apostaron ayer al exterior del Parque Central Poniente, donde ofrecieron a los asistentes hotdogs, nachos, champurrado y otros productos.

En entrevista, los padres de la menor, Brenda Carrillo, de 26 años, y Otoniel Nava, de 30, precisaron que, aunque la situación no es sencilla y les demanda tiempo, buscan sobrellevar las requisiciones.

“A ella no se le desarrolló el cerebro, no lo tiene completo, le hace falta la parte de enfrente, y por eso además tiene ataques epilépticos. Tiene problemas endocrinos, tiene huesos de una niña de tres años. Se constipa, es muy sensible a los sonidos y se está quedando ciega”, dijo Carrillo.

Añadió que con lo recabado en el evento buscaron conseguir fondos para llevar a su pequeña con especialistas de Estados Unidos para que reciba una segunda evaluación, y además para pagar una escuela donde su niña pueda desarrollarse, adaptada a sus múltiples padecimientos.

“Es para cubrir esos gastos, y a parte de eso nos dijeron que había un medicamento experimental que puede hacerla a ella crecer, que cuesta más o menos 20 mil pesos…o más”, indicó y agregó que los interesados en ayudarnos pueden apoyarlos comunicándose al número 656-811-7480, donde estarán atentos a recibir mensajes vía WhatsApp: “Ahí estaremos al pendiente”, puntualizó.

A su vez, Nava, en apoyo a su familia trabaja en una empresa maquiladora. Refirió que lo más difícil es cumplir con las visitas al Seguro Social, para las cuales debe solicitar a veces permisos laborales.

“Como nomás yo trabajo, ella (su esposa) anda batallando con eso pero a veces por los otros niños yo tengo que llevar a mi niña, y ahí ando arriesgando el trabajo (…) A la población les pido que si nos pueden apoyar, que nos ayuden para poder juntar para el tratamiento”, señaló el padre de familia.

[email protected]