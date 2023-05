Venció al cáncer; ahora apoya a pacientes

Ciudad Juárez.- Liza Tejada tenía apenas 14 años cuando vivió la prueba más dura de su vida al enfrentar cáncer, y como sobreviviente del mismo, creó junto con su hermana la asociación Cancer Survivor, cuyo objetivo es dar apoyo a personas que sufren este padecimiento.

Durante la adolescencia fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, lo cual representó el período más sombrío de su vida, pues en su familia existía ya un caso de cáncer y ahora tendría que vivir la misma situación que atestiguó.

PUBLICIDAD

La mujer, de 31 años actualmente, relató que durante su niñez creció cerca de personas que padecían diversos tipos de esta enfermedad, ya que su hermana, Luly Tejada, había sido diagnosticada con tumor de Williams, un tipo poco frecuente de cáncer renal, lo que convirtió a la madre de ambas en integrante de diversos grupos de apoyo.

“Me tocaba de niña ir a ayudar a los niños con cáncer; era jugar con ellos, prestarles un juguete, hacerlos sentir bien, porque era lo que mi mamá hacía”.

El sonriente rostro de la activista se turnó serio. Con ojos llenos de lágrimas, relató el momento en que toda su vida dio un completo giro: la presencia de su enfermedad que inició como una infección agravada en la garganta.

“Al momento que me diagnostican fue como si me cayera un balde de agua helada y me pregunté acerca de lo que haría, pero vi a mi hermana y dije: mi hermana pudo, yo también”, aseguró.

Luego de la impresión, Liza fue abordada por sus padres, quienes la cuestionaron acerca de su elección para llevar a cabo o no un tratamiento, sin embargo, las muestras de afecto de compañeros de la escuela y familiares la impulsaron para iniciar las quimioterapias, lo cual fue la parte más dolorosa del camino.

“Definitivamente es un proceso muy pesado en todos los aspectos; de salud te sientes mal, vulnerable y tener que decirle a las demás personas cómo te sientes, además cada medicamento tiene su función: había unos que me daban dolores de cabeza, otros de hueso, con otros no podía caminar por cierto tiempo, pero vas conociendo los tratamientos y te vas adaptando a las medicinas”.

Durante la terapia, que duró un año, la hermana mayor buscó toda la información que pudo acerca de la afección, por lo que ambas encontraron una situación crítica para quienes enfrentan batallas de este tipo.

“Nos dimos cuenta que falta mucha información, o había información que nada más te asusta, errónea o que te deja esperando que te pase eso que te dijeron en Internet, y a lo mejor eso no va a pasar”, señaló.

Ante esta carencia, ambas mujeres optaron por generar un cambio y crearon en 2009 la asociación con la cual dan apoyo tanto emocional como informativo a los pacientes.

“El apoyo que se recibe es primordial, pues (el cáncer) es una enfermedad que no se puede afrontar sola; es muy familiar, mucho de apoyo, muy social”, dijo.

Su propio proceso, como víctima de los duros embates originados por la invasión de fluidos químicos que destruyen las células cancerígenas pero la hicieron perder su cabello, la orilló a iniciar una actividad más: “Trenzando Corazones”, evento que ha realizado por 14 años consecutivos y con el que desea generar empatía por quienes están en esta parte del proceso, cuyo valor estético tiene fuerte impacto emocional.

“Dijimos: ninguna niña o persona con cáncer va a pasar esa incomodidad de encontrarse sin cabello, o de querer ponerse un cabello y no encontrar el adecuado, que no te haga daño”, afirmó.

Setescientas cuarenta y tres trenzas fueron lo recaudado durante el año 2022 mediante esta actividad, que se realiza anualmente durante el último domingo de mayo.

“Personalmente siento que todos están en su derecho de tomar el medicamento e irse por el tratamiento que ellos decidan; ahora la ciencia es fabulosa y puedes elegir, pero lo más fuerte que se le puede brindar o que puede sentir una persona es lo social: si hay apoyo, si hay información, si hay conciencia sobre lo que te está pasando es más fuerte el impacto”, finalizó.

mtorres@redaccion.diario.com.mx