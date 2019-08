Vencen la edad y logran trabajar

Durante seis meses Flavio Hernández Villagómez, de 71 años, buscó trabajo en varias empresas, pero la respuesta fue siempre negativa y los empleadores se justificaban al decir que su edad excedía el límite para poderlo contratar.

Flavio es de la Ciudad de México, pero vivió en Los Ángeles, California, durante 30 años; debido a que carecía de papeles que acreditaran su estancia legal tuvo que regresarse a este país, fue así como llegó a Juárez desde hace un año.

“Fue muy difícil encontrar trabajo, tardé seis meses para acomodarme. Fue por medio del programa Vuelta al Trabajo de la Asociación Girasoles que yo pude acomodarme. Pude encontrar trabajo porque no me rendí, agoté todas las posibilidades; si en 11 lugares me dijeron que no, pensaba que con una sola oportunidad de entrevista ya podía demostrar mis conocimientos”, expresó Flavio.





Se mantiene activo

Flavio logró acodarse como auxiliar de cocina y limpieza en el Club de Golf, ubicado en la zona Campestre, en donde labora en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, cinco días de la semana.

Él es uno de las 25 personas de 60 años y más que la asociación Girasoles logró reincorporar al trabajo en la primera etapa del programa “Vuelta al Trabajo”, que comprendió junio del 2018 a mayo del 2019, y que tiene el objetivo de reinsertar a la vida laboral a las personas de 45 años y más.

Elma Castruita, coordinadora del programa, explicó que la edad es el factor principal por la que las personas batallan para conseguir un trabajo.

“La edad es el motivo principal por el cual no se reinsertan al mercado laboral, porque la capacidad la tienen”, dijo Castruita.

“Lo malo es que empiezan a descartarlos de la vida laboral muy temprano; a los hombres a los 55 años ya no los quieren y a las mujeres como desde los 35 ó 40 años”, detalló

Flavio va de un lado a otro por el lugar y asegura que goza de buena porque siempre se ha mantenido activo y cuida su alimentación; además mantiene una actitud positiva hacia la vida y de manera constante se ocupa en aprender distintos temas a través de Internet.

“A mi trabajo no lo considero un castigo, sino una oportunidad, muchas personas más jóvenes llegan a trabajar ya derrotadas, pero yo pienso que si Dios me dio dos brazos y dos piernas los tengo que usar”, manifestó Flavio.

Durante el tiempo que permaneció en Estados Unidos se desempeñó en varias empresas, en la última laboró como asistente de un fotógrafo, relató.

Entre sus aficiones están la música, el cine, la fotografía y de manera constante aprender cosas por medio del Internet.

Aunque tiene su trabajo formal, considera que le sobra tiempo y por ese motivo quiere enseñar a otras personas de la tercera edad el uso de la tecnología para que tengan una herramienta con la cual puedan informarse y aprender a realizar trámites por esa vía; “que aprovechen la tecnología de manera productiva”, dijo.

Entre sus planes también quiere apoyar a estudiantes de nivel preparatoria para que realicen sus tareas, o continúen con sus estudios, pues considera que con los cuatro semestres que estudió en la carrera de Sociología, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y los conocimientos adquiridos en sus diversos trabajos, puede darle ánimo a los jóvenes que trabajan junto con él para que no deserten en la escuela.

“Yo vivo en la colonia Terranova, todos los días hago cuatro horas para ir y venir al trabajo, y pienso que es mucho tiempo perdido, y como a mí me gusta enseñar estoy pensando qué hacer para poder ayudar a los demás para que también se mantengan activos”, expresó Flavio. (Verónica Domínguez / El Diario)





