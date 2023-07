Vence hoy plazo para modernizar ruteras

Hoy vence el plazo de 90 días para 25 concesionarios de esta ciudad tras haber sido notificados sobre la renovación de sus unidades, por lo que la Secretaría General de Gobierno iniciará las revisiones para verificar si han realizado la compra de camiones de año modelo, es decir, que no pasen de los 10 años de antigüedad, o si el trámite está en proceso, dijo Andrés Pérez Howlett, coordinador de asesores de esa dependencia.

“Son paulatinas… el vencimiento (es) hasta finales del mes de agosto, porque obviamente no se puede notificar a todos en el mismo momento. Lo que menciona el secretario (De la Peña) es que se cancelan primero las que no están prestando el servicio para estar en condiciones de otorgar esas concesiones a quienes sí cumplieron en tiempo y con esto incrementar el servicio”, comentó.

PUBLICIDAD

No será de tajo: De la Peña

A pesar de que el titular de dicha instancia, Santiago de la Peña Grajeda, había sido enfático en que no habrá tolerancia para quienes no cumplan con esta disposición que fue condicionante para el incremento a la tarifa el pasado 6 de abril, ayer dijo que, aunque empezará el retiro de concesiones, no será de tajo debido a que no se puede colapsar el servicio a la ciudad.

Hasta ayer se tenía la certeza de que diferentes líneas han comprado 250 camiones año modelo, la mayoría 2014, los cuales durante la tarde acudiría a verificar; otro concesionario ya adquirió 25, además de otros 148 que son nuevos y que están en proceso de compra, de los que ya se les mostró la documentación, indicó.

Es decir que en Juárez se contaría con 423 nuevos camiones, lo que representaría un avance del 50 por ciento.

Las concesiones que ya empezarán a retirarse, son las 234 que se detectó que no son operadas, reiteró.

“No hay contradicción, no habrá tolerancia: a quien no cumpla se le retirará la concesión y empezamos con las 234 y ya están en proceso de notificación de las cancelaciones; estas cancelaciones nos permitirán sin duda acudir a concesionarios que están en calidad de cumplidos y poder estar reasignándolas. Conforme las vayamos reasignando seguramente estaremos en posibilidad, sin vulnerar la prestación del servicio, de empezar a retirar concesiones”, mencionó.

Un proceso largo

Por su parte Luis Manuel Aguirre, subsecretario de Transporte, explicó que el proceso que marca la ley para retirar una concesión es largo, debido a que una vez notificada, la persona tiene 15 días para acercarse a la autoridad y allegar lo que en su derecho le corresponda y apelar a algún mecanismo jurídico.

“No es un acto unilateral y directo: a ellos, lamentablemente para la ciudadanía, les asiste un derecho legal y pueden hacer uso de eso”, refirió.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx