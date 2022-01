Ven reto en recuperación del Centro Histórico

Ciudad Juárez.— No es fácil entrar a trabajar al primer cuadro de la ciudad y cambiar su imagen, afirmaron ayer regidores y funcionarios municipales en la reunión de la Comisión especial del Centro Histórico.

Los servidores públicos afirmaron que en el Centro hay “halcones”, la gente tiene la costumbre de hacer sus necesidades en la infraestructura urbana y colocar la basura en cualquier lugar, además de los 120 ambulantes que se concentran en el sitio.

El regidor coordinador de la comisión especial, Joob Quintín Flores Silva, dijo que en el primer cuadro existen problemas de ambulantaje, falta de seguridad y falta de alumbrado.

“El Centro está hecho garras en materia de limpieza, grafiti y abandono”, mencionó.

En el Centro Histórico hay 120 ambulantes en las calles 16 de Septiembre, Mariscal, Vicente Guerreeo, Noche Triste, Carranza, Juárez, Ugarte y Francisco Villa, dio a conocer el subdirector de Regulación Comercial, José Ubaldo Solís.

“Ahí existen un mayor número de comerciantes dedicados a la venta de alimentos, tales como aguas frescas, elotes, semillas, refrescos, golosinas, churros, postres y artesanías”, expuso.

En el sector hay 63 artesanos de diferentes grupos indígenas, 16 ambulantes, 31 comerciantes diversos y 10 de alimentos preparados, que en total suman 120, expuso el funcionario.

Afirmó que recientemente se retiraron cerca de 35 que estaban por la temporada navideña, y precisó que los ambulantes están ahí porque fueron autorizados por la administración municipal pasada.

El regidor Joob Quintín Flores dijo que en la comisión se va a trabajar con resultados y cuestionó que si son 120 ambulantes, “¿a poco se nos complica mucho reubicarlos o ir avanzando?”.

A lo que la regidora Karla Escalante, de Nueva Alianza, contestó que no es fácil.

“Se dice fácil 120 ambulantes, no los podemos reubicar así de manera sencilla; no, no se puede reubicar de una manera sencilla, si realmente has dado un buen recorrido por el Centro y volteas a las azoteas hay personas que te están vigilando y te están apuntando porque son parte de ese ambulantaje, no es fácil entrar al Centro Histórico”, expuso.

Dijo que realizar ese trabajo es un gran reto, “pero también no podemos exigir algo así, cuando son situaciones de fondo, y te lo digo con razón de causa”.

“No es fácil administrar esta ciudad, estamos conscientes de ello”, agregó el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Gutiérrez Casas.

El director de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales, dijo que en una ocasión en que estuvo en el Centro el director de Protección Civil, Roberto Briones, para la revisión de un programa, “se acercó gente que no querían verlos ahí”.

“Sí necesitamos tocarlo con pincitas y de una manera muy sensible, pero ahí vamos, sí se está moviendo”, mencionó.

Quintín aseguró que en la próxima reunión, que es en febrero, se invitará al secretario de Seguridad Pública Municipal para revisar este asunto y dar un recorrido por el primer cuadro de la ciudad.

Pando aseguró que ya no se permitirán a más ambulantes y afirmó que con la estrategia que iniciará la administración municipal en el Centro Histórico, se empezará a removerlos.

Algunos problemas

• Presencia de ‘halcones’

• Ambulantaje

• Falta de seguridad

• Falta de alumbrado

• Acumulación de basura

• Grafiti

• Abandono

• Uso de zonas públicas como baños