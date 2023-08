Ven reto en lograr ‘tienditas’ saludables este ciclo escolar

Ciudad Juárez.- Ante el próximo regreso a clases de los estudiantes de nivel básico, miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) enfrentaran al reto de comer sano y saludable dentro de las escuelas, frente a cooperativas que mantienen la venta de productos chatarra.

Durante el pasado ciclo escolar alumnos y padres de familia reportaron al portal Mi Escuela Saludable un total de 381 escuelas, ubicadas en el estado, y de ellas el 97.2 por ciento aún vendían comida chatarra en sus cooperativas o puestos, solo el 2.5 no vendía comida chatarra y el resto no sabían si había este tipo de productos.

El reporte “Entorno Alimentario Escolar” indica que en Chihuahua, durante el ciclo 2022-2023, fueron recibidos 528 quejas que correspondieron a las 381 escuelas, ya que varias de ellas fueron reportadas más de una vez.

En el rubro venta de refrescos, el 84.7 por ciento de las escuelas reportadas vendía refrescos, el 8.1 por ciento no vendía y 7.2 de los quejosos no sabía si vendían. En el caso de la comercialización de frutas, el 81.3 por ciento no vende fruta fresca, el 10 por ciento de las escuelas sí vendía y el 8.7 lo desconocía.

La venta productos poco sanos para NNA debe ser vigilado por un comité, que es conformado por padres, docentes y directivos, sin embargo, el 88.6 por ciento de los planteles no contaba con este comité, solo el 1.1 de las escuelas lo tenía debidamente conformado y 10.2 no sabe lo que es el comité.

Estos resultados muestran que son cientos los centros educativos públicos que incumplen con la Ley de Alimentos y Bebidas permitidos y no permitidos en las escuelas primarias y secundarias de México, refiere el sitio especializado.

Para organizaciones como El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) este tipo de inobservancia a la ley puede provocar enfermedades graves como la diabetes.

Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, declaró en conferencia de prensa que es inadmisible que NNA estén iniciando nuevamente un ciclo escolar en espacios que promueven obesidad y enfermedad.

“A pesar de que hace más de una década existe una regulación que prohíbe la venta de comida chatarra, 9 de cada 10 escuelas venden cualquier tipo de dulces, frituras y bebidas con azúcares, edulcorantes y colorantes que dañan la salud, la nutrición y el aprendizaje”, expuso.

Por ello destacó lo urgente de regular los entornos escolares sin conflicto de interés, que tengan disponibles únicamente alimentos naturales y cero acceso a productos chatarra.

“Si no transformamos los ambientes escolares en saludables, no habrá forma de combatir a la obesidad infantil y sus consecuencias sociales y económicas”, expuso.

Mientras que las organizaciones civiles El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) hicieron un llamado “impostergable a las autoridades educativas, legisladoras y legisladores para priorizar los derechos a la salud y alimentación adecuada en el entorno escolar como una medida no negociable ante cualquier interés público y privado para proteger a la infancia en México, por el inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Mauro Brero, jefe de Nutrición en UNICEF México, declaró que el sobrepeso y la obesidad infantil representarán una fuerte carga para la economía y el desarrollo nacional estimada en 42 billones de pesos para los siguientes 65 años.

“México tiene la oportunidad de prevenir esto con acciones de bajo costo en las escuelas, al fortalecer los lineamientos, y los programas de promoción de alimentación saludable y sostenible”, planteó.