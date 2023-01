Ven ‘grandes vacíos’ en ley de desaparición forzada

Ciudad Juárez.— A cinco años de que en México entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, que establece las mismas obligaciones de búsqueda para personas desaparecidas o no localizadas, familiares de personas ausentes en esta frontera refieren que en ese lapso “ha pasado todo y nada”.

En Chihuahua se estima que casi 4 mil personas se encuentran desaparecidas, según datos periodísticos.

“Recuerdo que el que no hubiera ley de desaparición era la respuesta que nos daban las autoridades para no hacer muchas de las búsquedas de nuestros familiares. En aquel tiempo no sabía mucho de leyes y me parecía de lo más ilógico que el desaparecer a una persona no fuera un delito”, compartió Daniel Alejandro Durán Calderón, uno de los fundadores del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.

Fue así, explicó, “que dentro de las muchas cosas que tuvimos que hacer y aprender las familias de colectivos fue conocer las leyes y empujar la construcción de una que tuviera todas nuestras exigencias, que sin el apoyo de las organizaciones que nos acompañan en todo el país hubiera sido muy difícil o quizá imposible para nosotros empujar en el Senado esa ley”.

“¿Qué falta? La verdadera voluntad de las distintas autoridades para trabajar en equipo entre ellas. Ya tienen muchas obligaciones, pero no necesariamente las hacen”, aseguró.

Precisó que en Chihuahua no hay una homologación de ley, y de ahí quedan grandes vacíos como el no tener un comité ciudadano en el tema de desaparición forzada y que no se tome en cuenta a las familias en los procesos de proyectos de la Comisión Local de Búsqueda (CLB).

“Digo que todo cambió porque se visibilizó la grave tragedia que era un secreto a voces como lo es la desaparición forzada. Hay avances con la creación de la CLB, pero no hay casi nada en el tema de investigación de inteligencia en los análisis de contexto que permitan encontrar a nuestros familiares. Digo que nada cambió porque las autoridades no pueden, no conocen o no quieren aplicar la ley”, planteó.

Daniel Alejandro ha sido uno de los activistas más destacados en la búsqueda de personas desaparecidas. Junto a su familia busca incansablemente a su hermano César Gonzalo Durán Calderón, quien es padre de tres hijos: Sebastián, Aarón y Abril.

César era el mayor de los hermanos y le gustaba el box, la mecánica y los buenos caballos.

“Como familia, como comunidad y colectivo nos sumamos a las miles de familias con personas que las han desaparecido, seguimos exigiendo verdad y justicia, sabiendo que el Jesús Dios nos sigue acompañando”, compartió Daniel Alejandro.

Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), coincidió con Daniel Alejandro al asegurar que en Chihuahua “no hay ley”.

Ayer, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México reconoció que esta ley es un importante instrumento que sienta las bases para proteger los derechos de las personas desaparecidas y sus seres queridos.

En su quinto aniversario, la organización humanitaria insta a eliminar de esta legislación la figura de “persona no localizada”, pues retrasa los procesos de búsqueda en muchos de los casos.

Una persona no localizada, de acuerdo con la ley, es aquella “cuya ubicación es desconocida” y “su ausencia no se relaciona con la comisión de un delito”.

“Actualmente, existen diligencias de investigación necesarias en las primeras horas de la desaparición de una persona –como la geolocalización en tiempo real y el registro de llamadas telefónicas– que sólo pueden solicitarse cuando hay presunción de delito, lo cual deja desprotegidas a las personas no localizadas”, planteó la CICR mediante un comunicado de prensa.

“Todas las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas de forma inmediata, independientemente de las circunstancias de su desaparición. Recordemos que las primeras horas son esenciales para la búsqueda”, indicó Adriana Pozos, coordinadora del programa de personas desaparecidas en México del CICR.