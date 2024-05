Ven falta de respuesta para atender sobredosis

Ciudad Juárez.- Las muertes por sobredosis por drogas donde se ha combinado el fentanilo con otras sustancias ya es una realidad en la ciudad. Una realidad que parece que las autoridades en sus tres niveles de gobierno se niegan a ver, consideró María Elena Ramos, directora del Grupo Compañeros, organización que trabaja directamente con usuarios a diversos tipos de droga.

“No hay una respuesta de las autoridades para atenderlos”, dijo.

El lunes pasado, El Diario publicó una entrevista con una mujer que ha dedicado los últimos 12 años de su vida a cuidar a personas que conforman el llamado “Escuadrón de la Muerte”, como se le conoce a las personas alcohólicas o que consumen drogas y deambulan por las calles de la ciudad.

Victoria Molina, una paseña que se ha autoproclamado la reina de este escuadrón, aseguró que el fentanilo está circulando en la ciudad y es combinado por los traficantes con otras drogas, como la heroína y la cocaína.

Esto, aseguró la estadounidense, ha provocado ocho muertes por sobredosis en los últimos dos meses.

“Las personas que consumen drogas muestran y comentan diferentes síntomas al que habitualmente tenían con la substancia, ellos conocen muy bien cuáles son los síntomas, y desafortunadamente la muerte por sobredosis es uno de los síntomas más determinantes de que está el fentanilo en la ciudad”, dijo Ramos.

‘Carece Semefo de equipo técnico’

Dijo que los del “Escuadrón de la Muerte” son personas con un uso problemático de alcohol preferentemente, pero el tema es que ya no es sólo alcohol, “es alcohol, heroína, cristal, lo que las personas se encuentren, eso lo introducen a su organismo porque tienen un problema con el consumo de sustancias, entonces sí, definitivamente hemos tenido muchos problemas para que a nivel federal se legisle y se hagan normas para el uso de la naloxona, que sería el que previene una sobredosis cuando ya la están teniendo”, dijo.

“Está además la metadona, que es una parte para la atención en sustitución de opiáceos, entonces, sí hay todo un tema a nivel nacional donde la autoridad de Salud y todas sus instancias, como el Cofepris, no atienden esta situación. Para México es muy fuerte que Estados Unidos le diga que el fentanilo pasa por aquí y entonces la respuesta más cómoda es ‘nosotros no tenemos fentanilo porque nosotros no tenemos las sobredosis’ y no van a poder registrar sobredosis, porque el Semefo no tiene el equipo técnico para determinar que fue una sobredosis”, expuso.

Hasta el día de hoy el Servicio Médico Forense (Semefo) sólo cuenta con cinco diferentes tipos de reactivos para determinar si una persona murió por sobredosis de droga y entre esos tipos de droga no se encuentra el fentanilo.

“Para que se registre legalmente que fue una sobredosis, el Semefo debería de tener, primero, los instrumentos para para hacerlo y segundo tener la voluntad de hacerlo. En Tijuana que es una ciudad como la nuestra, el Semefo pertenece al Supremo Tribunal de Justicia no a la Fiscalía y allá si están comprando los reactivos, sí tienen la política de que toda muerte violenta inexplicable le apliquen estos reactivos y sí tienen una estadística de muerte por sobredosis que carecemos en esta ciudad”, planteó entonces.

“Entonces, la señora sí tiene razón”, aseguró Ramos, cuya organización ha trabajado en conseguir los insumos suficientes mediante donaciones que gestiona, para poder distribuir entre esta comunidad vulnerable, pero resulta insuficiente.

Hacen un enérgico llamado

Ante este escenario, donde la muerte entre los usuarios de droga que han perdido a su familia, su identidad e incluso su propia mente, es prácticamente su destino, la directora de Compañeros hizo un llamado a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Invito a Maru Campus para que investigue lo que está pasando, invito al secretario de Salud a que también lo haga, que vean que en nuestro estado están muriendo personas por sobredosis de fentanilo y vean qué pueden hacer ellos”, urgió la reconocida activista social.

Dijo que lamentablemente estas muertes que están ocurriendo no son las que le interesan a la gobernadora, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o a los secretarios de Salud federal y estatal, “porque son muertes de personas que están en el último espacio del interés político”.