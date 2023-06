Ven en la música su inigualable talento

Ciudad Juárez.- Los sonidos de una melodía hacen eco en las paredes de un recinto dedicado a la enseñanza de la música, ahí, Irvin Missael Durán Gutiérrez, de 22 años y Jessica Félix Ramírez, de 19, invidentes de nacimiento, tocan la flauta transversal, un instrumento que los mantiene positivos ante la vida, y que les abrió las puertas en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca.

Los jóvenes son estudiantes de la licenciatura en Música, en el Centro Universitario de las Artes (CUDA), y gracias a su talento conformaron un ensamble con el que participaron en un recital musical.

Irvin Missael y Jessica se conocieron hace varios años en la orquesta sinfónica en donde surgió una amistad que les ha permitido trabajar juntos por sus sueños.

A Irvin Missael desde los 4 años le interesó la música, pues junto a su padre tocaba la guitarra y lo invitaba a cantar. A los ocho años se interesó por tomar clases de piano y a los 12 se inscribió en el programa Mentes Brillantes, en Bellas Artes, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde también aprendió a tocar la flauta transversal. “De no haber sido por mi papá que fue quien me decía que cantáramos una canción yo creo que no estaría en donde estoy”, contó Irvin Missael.

A los 17 años, Irvin perdió a su madre y su motivación también, en esa etapa era atleta paralímpico de natación, sin embargo, ese deporte no llenaba sus expectativas, así que decidió enfocarse en la música, que le dio el impulso para continuar buscando su sueño de estudiar la Maestría en Dirección de Orquesta.

“Para mí la música representa muchas cosas, sobre todo, que no hay límite para hacer música, eso es lo primero… no importa si eres ciego, si tienes síndrome de Down o cualquier discapacidad; segundo, todas las artes son bonitas, pero con la música puedes expresar todos tus sentimientos también, yo cuando estoy en un momento de dificultad o de tristeza saco mi batuta y empiezo a dirigir, finjo que estoy en un concierto, y también con la flauta me animo mucho”.

Irvin fue el primer invidente que entró a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, y al saber que el trabajo y la dedicación son la puerta para cumplir sus sueños, apoyó a Jessica al momento de entrar también a la orquesta.

Por su parte, Jessica tomó clases de piano a los ocho años, en Bellas Artes, pero las dejó al poco tiempo porque no fue su fuerte. El gusto por la música lo heredó de su abuelo, quien fue saxofonista, y de niña coleccionaba instrumentos de juguete.

Comentó que en la secundaria se integró a la orquesta sinfónica porque el director del grupo de música de la escuela era el director de la orquesta en ese momento, pero a ella le gustaba el saxofón y al no haber ese instrumento eligió la flauta, y durante la pandemia salió de la Sinfónica para dedicarse a estudiar la preparatoria y posteriormente iniciar con su carrera musical.

“Yo siento que tiene mucho que ver que te guste hacer cosas, que te guste sobresalir, hacer cosas nuevas e intentarlo. Tiene que ver tu familia y como tengo a mi hermana, que sí ve, siempre mis papás nos trataron de la misma forma, a mí nunca me trataron como la que no ve; me decía que si mi hermana podía yo también, además a mí siempre me ha gustado que me vaya bien en lo que hago, en la escuela me gustó ser de las que tuvieran mejor promedio… porque si no te exigen y quieren hacerte todo, de alguna forma no te impulsan a que hagas algo”, expresó Jessica.

“A mí me gusta mucho salir, y con las personas que tengo cerca me gusta mucho el tiempo de calidad. No soy muy expresiva, soy seca, pero me gusta darme mi tiempo, si tengo tarea la hago, luego ensayo con el instrumento y salgo con mis papás, o el fin de semana salir con mi familia o mis amigos y me gustan los animales, los caballos, cuando puedo lo hago”, platicó Jessica.

Al igual que Irvin ella tomó clases en natación y cursos para montar a caballo, y aún continúan aprendiendo música en la universidad, pues su discapacidad visual no ha sido un límite.

“Yo diría que lo intenten, no a todas las personas se nos dan las mismas habilidades, no todas las personas podemos tocar un instrumento, pero que lo intenten y que realmente se den el tiempo si esto es para ellos y les gusta, y si no pueden hacer deporte, pueden hacer muchas cosas”, comentó la entrevistada.

Los dos artistas tuvieron la oportunidad de participar con la orquesta en la ciudad de El Paso, Texas, y estar en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Centro Cultural Paso del Norte (CCPN). Actualmente, se unieron para presentarse en un recital de ensamble con un concierto de flauta en el CUDA.

“Me ha tocado mucha suerte, con mis compañeros desde kínder siempre he tenido quién me ayude, es rara la vez que ando sola, pero me sé mover, no dependo de mis amigos, aquí me va muy bien, todos nos hablamos y me siento con la confianza de pedir ayuda”, expresó Jessica.

