Velan a Vanesa, niña que murió atropellada por rutera

Ciudad Juárez.- Con resignación, familiares de Vanesa Castellanos Atilano, de 8 años, quien murió luego de ser una de las víctimas del atropello múltiple de antier por la noche entre las vialidades Lucio y Pulpo en la colonia Anapra, velaron hoy su cuerpo al interior del templo Monte de Sion, en Riberas del Bravo, etapa 9.





En entrevista, Alfonso Castellanos Rosario, de 41 años, padre de la menor finada, indicó que no levantará cargos en contra del propietario de la unidad de transporte de personal, ya que -dijo- es obediente de la palabra de Dios.





"Qué más quisiera yo que no hubiera pasado. Uno no puede entender porqué pasan estas cosas pero yo creo en la palabra de Dios, y él sabe porqué hace estas cosas. Yo me dejo en sus manos. Él decide a quién darle la vida y a quién quitársela. No buscaremos levantar cargos, lo dejo en las manos de Dios. La palabra dice que hay que perdonar a nuestros enemigos y si no perdonamos no tenemos paz en nuestros corazones", indicó.





Al interior del templo, ubicado en la calle Rivera de Atrato, la pequeña de ocho años descansa en un ataúd infantil grisáceo, adornado con un ramo de flores blancas y rojas con un listón que porta la leyenda "De tus padres". Será mañana cuando sea sepultada en el panteón Zaragoza, informó su padre, aunque el horario no esta definido.