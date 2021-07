Velan a Cecilia donde antes celebró a su hija

Ciudad Juárez— Un día antes de su muerte, Cecilia vivió uno de los momentos más felices de su vida: festejar los 15 años de su única hija… se llevó con ella esa satisfacción, aseguran familiares de la mujer que la noche del pasado domingo murió al ser arrastrada por la corriente en el arroyo de Las Víboras.

El mismo domicilio donde el sábado se celebró la fiesta, es donde hoy miércoles se recibirá su cuerpo para ser despedido por quienes ahora lloran su fallecimiento.

“Cómo cambia la vida de un día para otro”, mencionó su cuñada Aracely Aragón.

Cecilia era tan alegre y amigable, que en una funeraria no hubiera cabido la cantidad de persona que desearan darle el último adiós, dijo Aracely, por eso decidieron despedirla en su domicilio en la colonia Insurgentes, el cual se encuentra a dos cuadras de donde ocurrió la tragedia.

“Era una persona muy alegre, muy sociable, muchas veces la conocieron a través de las personas, por ejemplo en mi trabajo, hablo en lo particular, las compañeras la conocían a través de mí. Se caracterizaba ella mucho por su sentido del humor y por su cocina, le gustaba mucho cocinar”, recordó en medio del llanto.

Esperó con ilusión cumpleaños de su hija

La pandemia hizo que Cecilia Saldívar no pudiera festejar el año pasado los 15 años de su hija, tuvo que retrasar la fiesta un año; esperó la fecha con mucha ilusión y al día siguiente, justo cuando la adolescente cumplía los 16 años, ella perdió la vida, mencionó Aracely.

“El lunes que amanecimos con la noticia todavía estaba aquí todo lo de la fiesta, los globos, todo del festejo; alcanzó a hacer realidad ese sueño, ella estaba muy contenta con la fiesta de su hija, puso atención en cada detalle que organizó… se fue con esa satisfacción de ver a su hija con su vestido, al menos con ese recuerdo me quiero quedar, no me quiero imaginar lo que pasó después, quiero pensar que en el trayecto se golpeó y quedó inconsciente y que ya no supo qué pasó”, mencionó.

Cecilia, de 41 años de edad, se dirigía a su casa la noche del domingo después de que junto con otras personas había acudido a visitar a unos familiares. El agua arrastró el vehículo por lo que los tripulantes pusieron a salvo primero a los niños, trataron de salir del agua pero Cecilia no lo logró y a pesar de que intentaron ayudarla, la corriente llevaba mucha fuerza, narró Aracely, de acuerdo a la información con la que la familia cuenta hasta el momento.

“Estamos muy dolidos por lo que pasó y me gustaría que Protección Civil y Bomberos llegaran más a tiempo cuando hay una necesidad en estas tragedias, porque siempre que hay baleados llegan al último, en este caso se les habló y se tardaron mucho según nos comentaron las personas que estuvieron, que les hablaron y no llegaron rápido, por eso tuvo ese desenlace tan triste”, añadió Catalina Montañez, tía de Cecilia.