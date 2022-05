Vecinos, renuentes a retirarse de zonas de riesgo

Ciudad Juárez.— “Desgajamiento por remojamiento” fue la causa del desprendimiento de un cerro que sepultó el domingo a una pareja de adultos en la colonia Nueva Galeana, entre Tuxtla y Argelia, indicó Roberto Briones Mota, director de Protección Civil del Gobierno municipal. Aseveró que fue el personal de la dependencia quien se encargó de desenterrar a un hombre y a una mujer que no sobrevivieron al colapso, que movilizó a las autoridades municipales.

En tanto, la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte señaló que hasta ayer las identidades de las víctimas no se habían logrado establecer. Sin embargo, de acuerdo con datos recabados, tenían 62 y 52 años de edad.

“Los vecinos que se encuentran sobre la parte alta del barranco tenían un rotoplás y un aire evaporativo. Al parecer alguno de los tubos tenía fuga y estuvo remojando el barranco”, destacó el servidor municipal.

El caso

Fue alrededor de las 10:00 horas del 29 de mayo que los trabajadores de Rescate, Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se movilizaron hacia el punto tras una llamada de auxilio en la que se les describió que alrededor de tres toneladas de tierra cayeron sobre el techo de una vivienda, lo cual derivó en el deceso del par de ciudadanos, quienes se encontraban descansando sobre su cama.

“Se remojó tanto, tanto, que se desgajó por remojamiento, cayendo hacia la casa de abajo, destruyendo la pared de bloc y sepultando a las personas. Eso fue lo que pasó, no fue por otra cuestión”, manifestó Briones Mota.

No creen estar en peligro

Agregó que el departamento a su dirección tiene localizadas distintas zonas de alto riesgo y ha trabajado en hablar con propietarios de domicilios irregulares, que, enfatizó, no acceden a moverse.

Destacó que se trata de construcciones ubicadas en barrancos o incluso arroyos. Sin embargo, al dirigirse a los domicilios con tales características, el funcionario resaltó que se encuentran con habitantes que arguyen tener años viviendo así, sin que les haya pasado algo. “Los exhortamos a no habitar esas zonas”, sentenció, y manifestó que trabajan junto con Asentamientos Humanos para dictaminar condicionantes.

“Hemos detectado muchos y se les ha hecho la invitación a que dejen esas áreas porque está en riesgo no nada más su patrimonio, sino también su integridad física. Nosotros los visitamos, pero creen que no les puede pasar una tragedia y desafían a la naturaleza”, refirió. Enfatizó que el objetivo del Gobierno no es perjudicar a nadie a través de las inspecciones, pues lo que se persigue es velar por conservar la vida.