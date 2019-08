Vecinos de La Cuesta acumulan 36 horas sin energía eléctrica

Ciudad Juárez— Vecino de la calle Sierra Grande, de la colonia La Cuesta reportaron que desde hace 36 horas carecen del suministro de energía eléctrica.

Son alrededor de 40 familias las que están afectadas.

Sonia Chihuahua, debió tirar los alimentos y comprar hielo para depositarlos en un recipiente para poder conservar algunos de ellos, otros los llevo a casa de su madre.

Además está durmiendo en un colchón en el piso cerca de una de las puertas porque tiene a su cargo a su nieta de dos años.

"Ayer todo el día la tuve que bañarla, en la noche no dormí porque me la pasé echándole aire con un cuaderno; quise rentar una planta de luz porque está a 600 pesos por día la renta, es un dinero que yo no puedo pagar".

María de los Ángeles Hernández, manifestó que cuida a su madre, quien necesita oxígeno por lapsos y ya se siente preocupada por la falta de luz, porque teme que pueda empeorar la condición de su familiar.

Los vecinos comentaron que ya se habló en varias ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero les dijeron que después de 10 horas se atiende el reporte y las otras veces que pusieron su queja solo les informaron que ya estaba en la lista de espera.

El número reporte que se les proporcionó fue C0403879315.