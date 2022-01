Vecinos de Altavista tienen más de 36 horas sin energía eléctrica

El Diario de Juárez | En las viviendas no se aprecia algún foco encendido El Diario de Juárez | En las viviendas no se aprecia algún foco encendido El Diario de Juárez | En las viviendas no se aprecia algún foco encendido El Diario de Juárez | En las viviendas no se aprecia algún foco encendido

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Altavista denunciaron tener ya más de 36 horas sin energía eléctrica y tras realizar la denuncia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal no les ha solucionado nada. De acuerdo a la queja hecha a través de redes sociales, desde el sábado por la mañana se fue el servicio eléctrico en varias cuadras de esa colonia, comprendiendo el cuadrante de las calles Helio, Violetas, Telurio y Azucenas. Un recorrido realizado por El Diario en la zona, verificó que en los domicilios no se cuenta con este servicio pero el alumbrado público sí está en funcionamiento. Una afectada, quien solo se identificó como María, manifestó que la respuesta de la CFE es que solo tienen una cuadrilla de guardia y que no se dan abasto con los reportes que hay en la ciudad.