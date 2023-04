Ve juez omisión de guardias y agentes del INM en tragedia

Ciudad Juárez.— El auto de vinculación a proceso que emitió ayer el juez de control, Ernesto Cordero Ángeles, contra a las cinco personas acusadas por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, en perjuicio de 40 víctimas mortales y 26 lesionadas en el incendio de la estación provisional Juárez, los sorprendió totalmente. Además, el juez dio vista al Ministerio Público Federal para que investigue las irregularidades que se han denunciado en contra del INM.

El asombro se reflejó en el rostro de Daniel G. Y., quien hasta la semana pasada fungía como representante local noreste del Instituto Nacional de Migración (INM); Rodolfo C.T. encargado de la estación provisional Juárez cerró los ojos, luego agachó la cabeza y cubrió su rostro con las manos, mientras que Gloria Liliana R.G. alzó la vista al techo, en un intento por controlar las lágrimas; a ella se le atribuye la declaración “que se mueran” cuando inició el fuego, según narran testigos.

Alan Omar P.V. volteó a ver a su alrededor incrédulo tras escuchar al juzgador y Jeison Daniel, de nacionalidad venezolana, se hundió aún más en su asiento tratando de asimilar la noticia.

Luego de 12 horas continuas de audiencia, el juez de Control expuso que los hechos registrados el lunes 27 de marzo entre las 20:30 y 22:30 horas, “no fueron un accidente, no fue una protesta que se salió de control, no fue una persona que causó un conato, sino una conflagración que cobró 40 vidas y lesionó a 26 personas más”.

Los hechos están contenidos en la causa penal 216/2023, misma que ha actualizado en número de víctimas mortales desde la audiencia inicial del pasado jueves 28 de marzo.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa y a petición de los abogados defensores del total de los acusados dio un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, es decir, el 4 de mayo.

El equipo de defensores destacó la eficiencia del equipo de agentes del Ministerio Público Federal de integrar una carpeta de investigación, de ocho tomos, en un lapso de tres días.

Los familiares de los detenidos declinaron emitir algún comentario tras conocer la resolución del juzgador. El grupo, asistido por integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), observó la continuación de la audiencia en una sala habilitada para ellos, dentro del Centro del Justicia Penal Federal.

Un guardia está prófugo

Durante el desarrollo de la audiencia trascendió que hay un guardia prófugo, quien era el supervisor y representante de la empresa de seguridad privada Tank Camsa, el cual declaró ante el Ministerio Público Federal que él le llamó al contralmirante Salvador González Guerrero, cuando inició el siniestro para informarle del hecho y recibir instrucciones.

El teléfono fue asegurado por el Ministerio Público Federal y es uno de los elementos de prueba contra el mando militar, ya que según el abogado Jorge Vázquez Campbell, existe una conversación en entre él y el guardia evadido al que le ordena que no abra la reja de la celda de hombres pese al incendio.

Vinculan a proceso por omisión a servidores públicos

El juez de Control expuso que los delitos como probables autores materiales de homicidio y lesiones son por comisión por omisión, ya que junto al guardia de seguridad, eran los garantes de la seguridad de los migrantes privados ilegalmente de la libertad por los cargos que ostentaban dentro del Instituto Nacional de Migración (INM).

Y si bien en el caso de Daniel G. Y. éste no se encontraba en el lugar, sí era responsable de la estación provisional Juárez al recibir el nombramiento con fecha del 1 de junio del 2019. Y pese a conocer las condiciones de operación de la estación provisional no hizo nada por mejorarlas.

Incluso el juez expuso la ilegalidad de la actuación del INM en esa estación al referir que desde el pasado 15 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las personas extranjeras sujetas a un procedimiento migratorio tienen el derecho irrenunciable de contar con una defensa adecuada y que los plazos previstos en la Ley de Migración para su alojamiento temporal son inconstitucionales.

La retención de decenas de extranjeros fue un acto inconstitucional debido a que en la estación provisional se encontraban personas privadas de la libertad desde el 25 de febrero, del 24 de marzo y del 27 de marzo, según los registros que entregó el propio INM a los investigadores.

Entre las víctimas mortales había personas que tenían más de un mes alojadas en la celda de hombres y murieron mientras eran retenidos de manera ilegal.

El plazo máximo de detención y alojamiento en estaciones migratorias es de treinta y seis horas luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad, según resolvió la corte.

“Esto es algo que usted debió haber sabido como representante local noreste”, dijo el juez de control a Daniel G.Y.

El abogado de G. Y. solicitó declarar a su patrocinado y en el interrogatorio le preguntó dónde trabajaba a lo que respondió que en el Instituto Nacional de Migración, también dijo que al momento de los hechos estaba en su casa, ya que salió de la oficina antes de las cuatro de la tarde, luego se fue a comer y de compras con su familia, para luego regresar juntos a su vivienda.

Daniel G.Y. dijo que el encargado de la estación provisional era Roberto Gaytán Saucedo. El lunes trascendió que éste y otro funcionario del INM dejaron de presentarse a laborar, luego de la captura de sus tres compañeros, según informó personal de la FGR.

También hizo uso de su derecho a declarar Rodolfo C.T. quien dijo que tanto él como Gloria Liliana eran los responsables de la estación provisional Juárez y el día de los hechos él trasladó a dos hermanos menores de edad al albergue Nohemí Álvarez Quillay, sin embargo, no existe registro a su nombre de las gestiones realizadas.

Rodolfo dijo que tras realizar el traslado, y que Gloria Liliana se quedara a cargo de la estación se regresó, pero como se le atravesó el tren tuvo que desviarse.

“Cuando regreso a la estación veo que sale humo, bajo de la camioneta y veo a 15 migrantes acompañadas de Angélica (la guardia que abrió la celda de mujeres) y Liliana. Me dice Liliana que las llaves de la celda de hombres, ingresé pero ya no podía hacer nada. Sentí mareo, me dolía el pecho por el humo y me regresé”, narró.

La guardia y los dos funcionarios de migración las llevaron a las escaleras del INM donde los retiraron porque el humo ya estaba llegando a ese punto y los elementos de Bomberos y Protección Civil estaban llegando.

“Sentí temor, sentí temor por mi vida”, aseguró el hombre que padece de hipertensión y había sufrido una embolia. También identificó a Roberto Gaytán Saucedo como su jefe, aunque también a Daniel G. Y. como el mando en la estación provisional.

La representación social buscó demostrar la responsabilidad de Daniel G. Y., Rodolfo C.T. y Gloria Liliana, al mantener a los migrantes dentro de una celda sin tener las llaves, sin contar con los protocolos de seguridad y carecer de un plan de contingencia contra siniestros.

Además de haber revisado de manera correcta a los migrantes venezolanos de reciente ingreso, en lo que Rodolfo describió como “cacheo”.

La representación social nuevamente mencionó que los guardias Abel, Omar y Alan fueron los que vendieron cigarros y un encendedor a los venezolanos, quienes presuntamente provocaron la revuelta por la falta de alimentos, de agua, la cual estaba sucia, así como la falta de papel en los baños.

El abogado de Gloria Liliana expuso que ella en vez de estar detenida debería recibir una medalla por haber salvado la vida de 15 mujeres, que sacó de la celda.

Expuso que el responsable del INM es el contralmirante González Guerrero, quien debería estar ahí compareciendo y no sus subordinados. En respuesta la fiscal expuso que la investigación sigue abierta.

Las omisiones cometidas por los servidores públicos, no del día 27 de marzo, sino desde mucho antes, es lo que motivó que fueran vinculados a proceso por el delito de homicidio y lesiones por omisión, mientras que el venezolano enfrenta los mismos cargos por acción, se determinó en la audiencia.

Lo que expuso el juez

• Los delitos son por comisión por omisión, ya que los implicados eran los garantes de la seguridad de los migrantes

• En el caso de Daniel G. Y., si bien éste no se encontraba en el lugar, sí era responsable de la estación provisional Juárez al recibir el nombramiento con fecha del 1 de junio del 2019, y pese a conocer las condiciones de operación de la estación provisional no hizo nada por mejorarlas

• Expuso la ilegalidad de la actuación del INM al retener a decenas de extranjeros más tiempo del permitido que son 36 horas

• Entre las víctimas mortales había personas que tenían más de un mes