Ve Cabada golpeteo en oposición a evento

Ciudad Juárez— El alcalde Armando Cabada Alvídrez atribuyó la oposición a la Feria Juárez 2021 a grupos que han mantenido golpeteo político a su administración, y a quienes se preocupan genuinamente dijo que no tienen por qué hacerlo, pues se implementarán todos los protocolos sanitarios.

“Yo les digo a quienes están preocupados legítimamente que no lo hagan, que nosotros les podremos dar toda la información para aclarar sus dudas, y a quienes lo hacen de manera tendenciosa con un interés en particular que ha sido la constante del golpeteo político a mi administración, decirles que dejen un espacio para los juarenses donde se podrán divertir sanamente y además de manera económica”, declaró.

Afirmó que hasta el momento no ha escuchado un dato duro que indique que la feria representa un riesgo, y como ejemplo mencionó la de León, a la que asistieron un millón 300 mil personas, y no hubo ningún brote.

“Somos más los vacunados en Ciudad Juárez que incluso en El Paso, Texas; estas estadísticas sí son datos reales, que nos dan la tranquilidad de que va a ser un evento familiar y de seguridad en materia de salud”, expuso.

Agregó que a la Feria Juárez se espera la asistencia de entre 200 y 250 mil personas, ya que es mucho más chica que la de León, y se aplicarán las mismas medidas de seguridad que usaron en esa ciudad de Guanajuato.

Aseguró que sólo una persona que no ha padecido la enfermedad haría “un acto irresponsable” de invitar a los juarenses a divertirse en este evento.

“Estuvimos atentos a la opinión que se generó en el Consejo Coordinador Empresarial, la inquietud que ellos tienen la tenemos todos, también yo, por supuesto que me preocupa y me ocupa que no vaya a ser un centro de contagio”, mencionó.

Para ello se han dispuesto todas las medidas sanitarias y se seguirán las recomendaciones de expertos en el tema a nivel internacional para manejar un evento masivo.

“Vamos a implementar la bioseguridad en este evento, atenderemos a una institución que hace las recomendaciones a los estados norteamericanos de cómo manejar la pandemia”, anotó.

Expuso que ante la aparición de la variante Delta, los especialistas recomendaron a los estados norteamericanos de nuevo el uso de los cubrebocas.

Aseguró que a la fecha, en el estado de Chihuahua no hay un solo paciente de Covid-19 con la variante Delta internado en algún hospital, y que ya haya sido vacunado.

“Lo único que pido es, como lo dije en su momento, no politicemos este proyecto, porque este proyecto no solamente le da el espacio a los juarenses para ir a divertirse de manera sana y económica, sino que también reactiva la economía de la ciudad y esto le sirve a los propios empresarios”, anotó.

En el último evento que se realizó en el 2019, antes de la pandemia, se registró una asistencia de 420 mil visitantes.

El día de mayor afluencia fue cuando se presentó la Banda MS, y el segundo fue en el cierre con el DJ Steve Aoki, de acuerdo con datos oficiales del Municipio. Ese año el evento tuvo una duración de 24 días.

Para esta ocasión se proyecta realizarla del 12 al 29 de agosto, igual que en años anteriores en la Plaza de la Mexicanidad, con un aforo máximo del 50 por ciento.

Por otra parte, la Feria Santa Rita de la ciudad de Chihuahua, que generalmente inicia después del 15 de mayo y se mantiene hasta los primeros días de junio, se ha cancelado en el 2020 y 2021.

acastanon@redaccion.diario.com.mx