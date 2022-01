Ve alcalde manipulación del tema jurídico

Ciudad Juárez.— El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, declaró que ni en los momentos más difíciles del operativo Justicia para Chihuahua, del exgobernador Javier Corral, se amparó.

“Desde el primer día del exgobernador me sostuve, ni en los momentos más duros antes de ser senador, ya siendo senador era lo de menos, ni en los momentos más duros yo flaqueé, nunca me amparé, siempre me mantuve así, y así es como creo que se debe de actuar; pero de que me consta de que hubo una manipulación del tema jurídico, de una manera atroz del Poder Judicial, eso me consta, lo viví en carne propia y eso me consta, lo denuncié antes y lo denuncio ahora”, declaró.

El alcalde respondió lo anterior al preguntarle su opinión sobre el juez Uriel Samuel Mendoza, quien en abril pasado vinculó a proceso a la entonces candidata a la gubernatura, Maru Campos; sin embargo, el mismo juzgador expuso que detrás de esa resolución hubo presiones que llegaron desde varios escenarios, el principal: Palacio de Gobierno.

Cruz dijo que no puede opinar sobre el juez, porque “uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos” y era fácil en el quinquenio de Corral hacer lo que decía Corral y ahora, en el sexenio de Maru Campos, desdecirse: “eso es algo que no respeto”.

Afirmó que no ha dejado de dar la batalla jurídica contra Corral, aunque ahora tiene que priorizar su trabajo como presidente municipal.

“Ya hay algunas, hay sentencias de jueces federales que pueden caer en una responsabilidad grave en el exgobernador; como manejó mi asunto, me queda clarísimo que hay mucha responsabilidad”, mencionó.