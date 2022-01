Varados y en el olvido

Ciudad Juárez— Sin poder regresar a los países de los que tuvieron que huir de grupos delictivos o perseguidos por sus propios gobiernos, migrantes centroamericanos que fueron retornados en 2019 por la administración de Donald Trump continúan varados en Ciudad Juárez.

Santos, José Luis, Wendy, Jaime y Manuel fueron regresados bajo el programa “Permanecer en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), una política migratoria que consiste en que los solicitantes de asilo deben esperar, en este país, su proceso ante una Corte de Inmigración de Estados Unidos.

Sin embargo, con el reinicio del programa durante la administración de Joe Biden el pasado 8 de diciembre, ellos quedaron en el olvido de las organizaciones y los gobiernos.

“Yo vengo por amenaza de muerte y extorsión, presenté pruebas al juez y al fiscal. No le pusieron interés a mis pruebas y me sentí discriminado por parte de ellos. Me dijeron que mi país es el más seguro del mundo. Ellos mintieron. Yo he buscado ayuda aquí en las organizaciones, pero la verdad nadie me ha ayudado y ya llevo dos años y medio aquí”, relató el hondureño Manuel Pinto, de 38 años, quien llegó a esta frontera en 2019 con su hijo adolescente.

De acuerdo con el Informe del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de enero de 2019 a enero de 2021, el Gobierno de Trump retornó a 71 mil 036 solicitantes de asilo a través del también llamado “Quédate en México”, 22 mil 967 de ellos con un caso abierto en la Corte de Inmigración de El Paso, Texas.

La gran mayoría regresó a sus lugares de origen o cruzó la frontera sin documentos, pero miles decidieron esperar, hasta que a través de una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden, del 19 de febrero al 24 de agosto se les permitió ingresar a 13 mil 256 personas para que esperaran su proceso de asilo dentro de Estados Unidos. De ellos, cinco mil 747 cruzaron la frontera a través del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, de Ciudad Juárez a El Paso.

Sin embargo, aproximadamente tres mil más se quedaron en lista de espera cuando concluyó la primera versión del programa. Algunos todavía se encuentran en albergues de esta frontera.





Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez | El nicaragüense José Luis Alvarado y la guatemalteca Wendy España, coincidieron en esta ciudad, se casaron y tuvieron una hija; ahora están a la espera de ingresar a Estados Unidos como familia





“Dado el tiempo que ha pasado desde la suspensión (25 agosto de 2021), los diversos perfiles y el constante movimiento de la población, es imposible saber cuántas personas se encuentran actualmente esperando en Juárez”, informó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Con una “llamita encendida”, Manuel y su hijo esperan en el albergue cristiano El Buen Samaritano, donde él apoya al pastor Juan Fierro en la coordinación de las actividades del resto de los migrantes.

“Lo más difícil es ver que otros se han ido y yo no. Todos merecemos una oportunidad y, ¿por qué en este caso a mí y a muchos que están igual que yo no nos dieron la oportunidad?, y siendo personas buenas, responsables, personas que no vamos a hacerle daño en su país, sino que vamos a trabajar y a querer lo mejor para nuestras familias”, lamentó.

‘Es difícil vivir aquí’





En el albergue Pan de Vida, cinco migrantes más bajo MPP, de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, esperan desde hace casi tres años su ingreso a Estados Unidos, pero aseguran que desde que comenzó la segunda fase de “Permanecer en México”, el 8 de diciembre pasado, nadie quiere ayudarlos ni pueden ya revisar la plataforma en la que seguían su caso.

“Es difícil estar aquí en Ciudad Juárez y no tener a mi familia, y de por sí hemos pasado muchas cosas, casi la mayoría con los policías. Los policías quieren que uno les esté dando dinero y uno es indocumentado, no puede conseguir un trabajo formal, entonces como que ellos se pasan sobre encima de nosotros, nos quieren golpear, nos quieren hacer esto, nos quieren llevar a no sé qué”, dijo el hondureño Jaime Adelmo Sandoval Calix, de 33 años.

Continuó: “y sí es muy difícil, es difícil vivir aquí, pero agarrados de la mano de Dios tenemos que salir adelante y esperar una respuesta para poder cruzar”.

Él salió de su país en mayo de 2019, cuando fue víctima de extorsión en su negocio por una pandilla de la Mara. El 9 de junio de ese mismo año logró cruzar la frontera por el río Bravo, pero 14 días después fue retornado a Ciudad Juárez.

Su primera audiencia con el juez fue el primero de agosto siguiente, luego fue citado el 22 de agosto, después el 14 de noviembre y finalmente el 23 de enero de 2020, cuando no logró llegar a la audiencia porque antes de subir el puente internacional fue detenido por una patrulla de la policía municipal, cuyos agentes le argumentaron que era un indocumentado y lo mantuvieron retenido durante diez horas.

“Ellos sólo en la patrulla me tenían, no me querían bajar, no me llevaron a ninguna institución de policía ni nada. No sé qué es lo que querían conmigo, no me dejaban ni hablar ni nada, pero yo busqué la forma de cómo hablarle al don (el director del albergue), sí pude hablar con él y le mandé la ubicación y él fue por mí. Así fue que yo pude salir de esa gente. Él les dijo: ‘yo soy dueño del albergue, él está ahí conmigo, él iba a una corte’, les explicó todo y fue así que ellos me soltaron”, narró.





Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez | El hondureño Manuel Pinto, de 38 años, llegó aquí en 2019 con su hijo adolescente; huían de una amenaza de muerte y extorsión





El director del albergue, Ismael Martínez, logró rescatarlo. Jaime nunca volvió a tener la oportunidad de presentarse ante el juez de Inmigración en el vecino país. Permaneció en Juárez en espera de una solución a su caso y en febrero del año pasado, cuando Biden dio una nueva oportunidad a casos terminados, cerrados con orden de deportación en ausencia y familiares que nunca estuvieron en MPP, él se registró ante Acnur a través de la página Conecta, pero nunca fue llamado para una nueva audiencia.

Inseguridad los golpea

La violencia también mantiene varado en Ciudad Juárez a Santos Felipe Salmerón, de 44 años, quien salió huyendo de El Salvador en octubre de 2018, cuando fue perseguido por integrantes de la Mara.

Su camino de más de un año para llegar a Estados Unidos se tradujo en el programa “Quédate en México”, a través del que se le dio una cita para que se presentara ante una Corte de Inmigración, a la que no pudo llegar porque fue secuestrado.

“Perdón por haber fallado a la Corte, no fue porque no quise ir, sino porque fui secuestrado”, pidió el centroamericano al Gobierno de Biden, desde el albergue juarense.

“De hecho, Acnur fue el primero que supo de mi caso, porque la misma noche que los oficiales de policía me rescataron me fui al puente y Acnur me entregó con los de Beta y los de Beta me llevaron al (Centro Integrador para el Migrante) Leona Vicario, todos ellos supieron de mi caso. Incluso le llamé a la cónsul de mi país para que me ayudara y no, nadie me ha podido ayudar”, lamentó quien tampoco fue llamado para continuar su caso de asilo dentro de Estados Unidos.

Con el trauma todavía de la violencia que ha vivido en su país y en México, Santos confesó que actualmente no es capaz de salir del albergue para tomar un camión él solo, por lo que su anhelo es cruzar la frontera y poder sentirse finalmente seguro.

MPP, ‘un proceso inhumano’

“El proceso de MPP es un proceso inhumano, es un trato no digno, es un trato que ni animales, porque yo miro que a los animalitos les sacan sus papeles y rapidito los cruzan, y pues la verdad que nosotros no tenemos derechos”, reclamó el enfermero nicaragüense José Luis Alvarado, de 29 años, quien después de ser retornado a esta frontera conoció en el albergue a la guatemalteca Wendy España, de 26 años, con quien se casó el pasado 6 de enero.

En noviembre de 2020, José Luis y Wendy tuvieron una hija mexicana, por lo que cuando él fue llamado para cruzar la frontera en marzo pasado, pidió ingresar con su familia.

“Acnur me decía a mí que yo dejara a mi familia botada acá y que me fuera. Yo le dije: ‘yo no puedo hacer eso, yo no puedo dejar a mi familia aquí’. Y fue donde ellos me dijeron: ‘vamos a hacer una cosa, vamos a esperar tres semanas, en tres semanas te tenemos respuesta’, pero pasaron las tres semanas, siete semanas, se molestaron conmigo y me dijeron que ellos no tenían culpa, porque era Estados Unidos el que daba la respuesta, pero cómo te van a dar una respuesta si ni siquiera entró la solicitud (de ingresar como familia)”, aseguró.





Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez | Jaime y Santos dejaron sus países debido a que eran extorsionados por la pandilla de los Maras; al estar en Juárez, Jaime fue víctima de secuestro y Santos de agresiones por parte de policías





Él trabajaba en el Cuerpo Médico Militar de Nicaragua, pero decidió ayudar a los civiles heridos de una protesta contra el Gobierno, por lo que fue considerado como un traidor y comenzó su persecución. “Mi mamá me dijo: ‘vete, porque nos van a matar a todos’”, recordó.

La última vez que pudo revisar su caso en la plataforma habilitada por Estados Unidos para los casos MPP, José Luis se dio cuenta que tenía una audiencia para el próximo 17 de mayo de 2022, pero desde diciembre que comenzó la segunda versión del programa no puede ingresar a la plataforma. Y tampoco sabe si se le permitirá el acceso desde Juárez o si lo dejarán entrar con su familia.

Wendy fue la última de su familia en huir de Guatemala, todos tras haber sido extorsionados, pero ella es la única que permanece varada en México.

“Me estaban amenazando que si para tal fecha no les entregaba el piso de cobro me iban a matar, porque sabían que era la única que me había quedado allá. Lamentablemente me tocó dejar todo, salir de un ratito para otro, dejé allá nada más las casas cerradas y planeé el viaje de un ratito para otro y llegué aquí a México”, relató.

La promesa del ‘coyote’ fue llevarla hasta Estados Unidos, “pero fui estafada”, lamentó quien después de pagar 75 mil quetzales, equivalentes actualmente a casi 200 mil pesos, fue llevada al río Bravo para que cruzara la frontera, por lo que al entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza sector El Paso, fue retornada a Juárez.

Wendy fue albergada en Pan de Vida, que está compuesto por 12 pequeñas casas en las que viven los migrantes. Ella fue asignada a la casa cuatro, pero dos meses después llegó José Luis a la casa 10. Y aunque confesó que al principio le daba miedo creer en él, finalmente se enamoraron.

Durante meses, la pandemia les impidió casarse y en noviembre de 2020 nació su hija Danna, con quien ahora viven en la casa nueve, que estaba habilitada como bodega, pero ellos mismos limpiaron y acondicionaron para poder vivir juntos.

El 10 de enero de 2020, en su segunda audiencia, ella recibió una orden de deportación a su país, pero apeló y el año pasado se dio cuenta de que tenía una audiencia el 16 de octubre, a la que acudió un abogado en su representación porque ella estaba en Ciudad Juárez.

Ella tampoco puede revisar su estatus desde que comenzó el nuevo MPP, a través del que han sido retornadas más de 230 personas a esta frontera.

“Tengo miedo de que como ya soy un caso activo, que me pongan una fecha cercana a Corte y yo no me dé cuenta, no tenga información y no me presente; voy a entrar a deportación otra vez. Tengo miedo por eso. Pero no me contestan asociaciones para ver si me pueden ayudar a entrar a revisar los casos, a ver si tenemos fecha de Corte”, lamentó.

Sobre el caso de José Luis, Acnur explicó: “hasta donde tenemos conocimiento, con la reimplementación del MPP, sólo las personas que tengan casos activos deberán presentarse ante los jueces como lo hacían antes y deberían tener las mismas condiciones que las personas que inscriben en el nuevo MPP. Sin embargo, aún no es claro si, a diferencia de los nuevos casos, una vez que las personas crucen a ver a los jueces les permitirán seguir sus procedimientos en Estados Unidos, pues ellos llevan esperando, cuando menos, un año 10 meses en México, o bien, si serán regresados a México, esto depende nuevamente de las autoridades de Estados Unidos”.

“Quienes tengan casos cerrados deben acercarse a abogados estadounidenses para ser orientados sobre las opciones para reabrir sus casos”, agregó sobre el resto de los casos.

Desde finales de 2020, Acnur contactó a personas registradas para avisarles que Conecta suspendió de manera definitiva sus actividades, “es decir, el proceso por el cual las personas podían reingresar a Estados Unidos y continuar sus procesos”.

“Reiteramos que Acnur no es ni ha sido parte del MPP ni de su reinstalación. Acnur y otras organizaciones únicamente apoyamos en el proceso del fin del MPP, pero no somos parte de su reinstalación, pues es un programa sobre el que hemos externado nuestras preocupaciones”, destacó la agencia internacional. (Hérika Martínez Prado / El Diario)





hmartinez@redaccion.diario.com.mx