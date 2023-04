Varados aquí, miles de menores en movilidad

“Yo recuerdo que cuando estábamos en Venezuela teníamos que buscar comida en la basura y comer eso. Ahorita no se puede comer allá, ahorita están viviendo de las remesas que les mandan, así es que se puede vivir”, narró Ana, de 13 años, quien desde hace casi un mes permanece con su hermana Fátima de 12 años y con su papá en el campamento instalado afuera del Instituto Nacional de Migración (INM).

Ana quiere ser bailarina y Fátima sueña con ser veterinaria, pero ahora su principal deseo es reunirse con su mamá, la única de su familia que ha logrado una cita a través de la aplicación móvil CBP One para ingresar a Estados Unidos, lo cual consiguió pero a través de Nogales, por lo que tuvo que viajar a El Paso para estar más cerca de ellos.

PUBLICIDAD

“Ella allá está muy triste”, “ha pensado en regresarse para estar con nosotros, porque ha sido mucho tiempo y no hay manera como nosotros podamos cruzar para allá, entonces ella está muy angustiada allá y quiere regresarse pa’cá con nosotros. Es muy fuerte”, narraron Ana y Fátima, quienes forman parte los miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes que permanecen varados en Ciudad Juárez con sus familias mientras esperan ingresar a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Rumores

Primero cruzó toda la familia el río Bravo, “cuando hubo el rumor de la cuestión de Canadá” y unas mil 500 personas llegaron hasta el bordo del río fronterizo ante el llamado de que en la puerta 42 había camiones en los que los migrantes serían trasladados hasta Canadá, contó su papá.

Ana recuerda que los agentes de la Patrulla Fronteriza les quitaron todas sus pertenencias, incluidos sus tenis, y les dieron unos huaraches, los cuales se fueron desgastando, por lo que ahora permanece sin zapatos en el campamento.

“Yo llevaba un bolso con mis cosas, llevaba ropa, chaquetas pa’l frío. Todo eso me lo botaron. Y de maldad porque al siguiente día nos dejaron aquí en ese puente, nos entregaron a Migración de aquí de México, ¿pa’qué nos botan las cosas si nos van a dejar aquí? Maldad de ellos. Allá técnicamente te desnudan, no te dejan con nada; nos dieron una manzana, un burrito y nos hicieron bañar a las 3:00 de la mañana, sí, todo, lavarse el pelo y todo. Allá a uno lo tratan mal, como si uno fuera un bicho raro o un animal. Ellos le tienen asco a uno, y son hijos de migrantes también”, relató la adolescente, quien tiene dos años migrando junto a su familia.

Xenofobia y economía

Dijo que hace dos años salieron de Venezuela rumbo a Perú, donde estuvieron bien un tiempo, pero también sufrieron de xenofobia y luego comenzaron a tener problemas económicos, por lo que continuaron su viaje hacia Estados Unidos.

“A mí me gustaría ser muchas cosas, pero lo que más quiero es ser cantante, bailarina y actriz”, compartió quien pasa los días junto a su hermana menor dentro de una pequeña casa de campaña frente a la estancia provisional del INM, donde el pasado 27 de marzo murieron 40 personas migrantes durante un incendio y 28 más resultaron heridas.

En el mismo campamento vive Mariannys, de cinco años, quien ayer dibujó a su familia dentro de una cruz blanca: su mamá, su papá y sus tres primos a los que desea ver en Estados Unidos, platicó después de haber viajado durante cuatro días a bordo del tren de carga y de permanecer por días en el campamento mientras su papá trabaja para rentar un cuarto.

“Llegamos en el tren, fue duro porque no teníamos plata para comprar comida, y la gente nos colaboraba para darle de comer a la niña. Y hasta aquí llegamos, toda la madrugada caminando… me dijeron que me viniera para acá, porque aquí estaba más ‘suave’, que hay otras fronteras más duras”, narró su mamá, Mariangela, quien se reencontró en Juárez con su hermana, que a los cinco días logró una cita a través de la aplicación CBP One para cruzar la frontera.

Con esperanza…

Después de 15 días de buscar trabajo en la ciudad, el jueves su esposo encontró uno en la construcción, lo que los llenó de esperanza de juntar dinero para conseguir un lugar en donde dormir, ya que aunque forman parte del campamento ellos no cuentan con una casa de campaña y duermen entre cobijas en una jardinera.

“Ella pregunta que por qué viajamos y yo le digo que por un mejor futuro para ella”, compartió Mariangela, mientras Mariannys comía gomitas (como le llaman a los bombones en Venezuela), luego de terminar la escuelita bíblica coordinada por el pastor Carlos Mayorga.

Para Ana, la principal necesidad de los NNA que viven en el campamento es de agua, fruta, comida, zapatos y ropa, pero principalmente de políticas de Estados Unidos que les permitan reunirse con sus familias.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx