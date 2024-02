Van traileros por otra protesta

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A. C. (Amotac) realizarán mañana una protesta simultánea en todo el país, y en el estado de Chihuahua se colocarán en las carreteras a Ciudad Juárez y a Jiménez, informó el delegado de dicha organización, Leonel Méndez.

Aunque aquí la protesta será pacífica, ya que permitirán el paso de vehículos particulares, autobuses y unidades de emergencia, la carretera México-Querétaro –la más transitada del país– será cerrada totalmente a la circulación, indicó.

Justo esa vía es la que más vidas de traileros ha cobrado, ya que los asaltos son diarios y cada vez más violentos, señaló.

Dijo que esta protesta estaba planeada desde el 28 de agosto, cuando sostuvieron una reunión con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con la Guardia Nacional (GN), en la que se acordó un plazo de tres meses para evaluar los resultados sobre el control de la inseguridad en las carreteras.

“Y ¿qué pasó?, pues no pasó nada. Ya llevamos cinco meses y dicen que para muestra basta un botón: ya vimos cómo está la inseguridad en todo el país. Nosotros estamos exigiendo que cese la inseguridad para el transporte y también para la ciudadanía porque ya no se puede circular por las carreteras a lo largo y ancho del país, ya no es seguro circular por tierra”, mencionó Méndez.

Señaló que sólo en lo que va del año, tres operadores de tráiler del estado de Chihuahua han sido asesinados en asaltos, al menos en la información de la que se han podido dar cuenta, ya que no todos los casos se han dado a conocer: uno de ellos en la carretera México-Querétaro, otro en la Sierra y el caso más reciente, el de Víctor Gutiérrez, quien fue desconectado ayer luego de haber sido víctima de un ataque a balazos la tarde del viernes en el tramo Sueco-Ahumada.

“Ellos nomás de Chihuahua, pero si nos vamos al centro, al sur o al Bajío, todos los días hay muertos. Que no salgan en las noticias es otra historia”, comentó.

Además de las vidas humanas, la inseguridad también ha afectado la economía de los transportistas, ya que en lo que va del año, ya en promedio asaltan 50 camiones por día, han perdido cargas y los costos de las pólizas de seguro se triplicaron, indicó el delegado estatal.

“Por todos lados nos pega a nosotros, pero lo que más nos impacta y nos pega es la integridad física del ser humano, porque un camión no se maneja solo”, expresó.

En cuanto a la protesta de mañana, reiteró que sólo hará paro el transporte y la ciudadanía no será afectada, aunque probablemente tardará más tiempo en su recorrido.

La Amotac tuvo una reunión ayer a las 5:00 de la tarde en la Ciudad de México y hoy tendrán una aquí en Chihuahua con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, pero aseguró que la protesta no es negociable.

Pide Maru diálogo antes que tomar casetas

La gobernadora Maru Campos pidió a transportistas entablar un diálogo para resolver los conflictos que actualmente enfrentan antes de tomar las casetas de cobro carretero, acción que anunciaron para mañana 15 de febrero. Tener solidaridad y paciencia fue parte del mensaje enviado a representantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Conatram, por parte de la mandataria.

“Hemos estado muy en contacto con Conatram desde antes de llegar a la gubernatura. Yo quiero pedirle a Conatram su paciencia, su solidaridad. Yo entiendo su derecho a la libre expresión, pero también quiero que entiendan el derecho de los chihuahuenses a poder circular, a tener este derecho de la libertad de tránsito”, expresó.

Consideró que no sólo se trata de afectaciones económicas, pues también se interrumpen situaciones de emergencias desde la salud, hasta el abastecimiento de factores esenciales como el combustible, entre otros.

“Entonces pedirles que nos sentemos a dialogar y que hagamos lo que esté en las posibilidades de cada quien y que nos ayuden a que los chihuahuenses puedan seguir con su vida normal, con esta libertad de libre tránsito”, dijo.

De llevarse a cabo esta sería el tercer bloqueo por parte de transportistas sólo en este mes. La primera protesta se desarrolló el día 5 de febrero en la carretera Delicias–Chihuahua, en la que se pedían condiciones de seguridad en las carreteras. Posteriormente fue el sábado 10 cuando derivado del ataque armado contra el transportista Víctor Gutiérrez se bloqueó la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez.

Para mañana 15 de febrero se convocó de nueva cuenta a un paro nacional de transportistas en el que podrían también sumarse la delegación en Chihuahua.