Van por líderes en Riberas del Bravo

Ciudad Juárez.— Por primera vez Noé, un adolescente de 16 años, observó este sábado un gran número de patrullas sin que estuvieran detrás de un cordón amarillo, por lo que se dijo sorprendido y más cuando se percató que entre las gradas de cemento que rodean las canchas de básquet, hay cadetes y policías conviviendo con los que ahora son sus vecinos en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

Noé, nombre que el menor pidió se le cite sin sus apellidos, llegó recientemente de su natal Veracruz con sus tíos, quienes viven en esta colonia que, de entrada, dijo que no le gustó, pero que poco a poco empieza a conocer.

PUBLICIDAD

“Yo no había visto a la Policía convivir así, pero qué bueno, porque mi experiencia es que nomás llegan a levantar chamacos aunque no anden en nada”, dijo el menor, quien no se atreve a llegar al parque Lerma que fue rehabilitado entre Gobierno y vecinos.

“Otro día, tal vez”, consideró mientras caminaba hacia una tienda de conveniencia y lanzaba miradas curiosas al acto público que inició este sábado a las 10:00 horas en la etapa IV.

Ayer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud (Cideses), el Instituto Municipal de la Juventud y Atención Integral “El principio de una nueva vida A.C.”, arrancaron la “Cruzada por las Juventudes”, en la que buscan encontrar entre los niños y jóvenes a los líderes para trabajar en programas preventivos, explicó Antonio Salas, director de Prevención Social de la SSPM.

“Esta cruzada está dirigida y enfocada a trabajar con jóvenes para lograr una cultura de la prevención permanente desde su perspectiva, formar liderazgos juveniles que apoyen dentro de la comunidad, iniciando con las etapas de la colonia Riberas del Bravo durante los próximos meses, para posteriormente extender gradualmente este programa por todo el municipio”, explicó el servidor público.

Durante la entrevista se escuchaban algunas estrofas de la canción “Botella tras botella” que escribió Christian Nodal e interpreta junto al cantante Gera MX. La música emociona a los asistentes, lo que cuestiona el payaso “Yobitas”, al plantear la facilidad de dejarse llevar por un tema de moda y no ahondar en aspectos más importantes como la familia.

El artista local, durante su representación artística, concientizó a los asistentes, padres, hijos y a los propios policías, sobre el problema de las adicciones y la necesidad de prevenir el delito al interior del hogar.

En el evento asistieron aproximadamente 70 personas, entre niñas, niños, adolescentes y padres de familia que se reunieron en el lugar, donde practicaron varios deportes y recibieron información sobre el trabajo que realiza el Gobierno municipal a través de sus diversas dependencias a favor de los jóvenes.

Antonio Salas, Luis Guerrero, coordinador general de Cideses; Raúl Fajardo, director del Instituto Municipal de la Juventud; Javier Campa, comandante operativo de Prevención Social y Antonio Hernández, director de Atención Integral “El principio de una nueva vida A.C.”, fueron los responsables del arranque del programa preventivo.