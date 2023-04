Van por demanda colectiva contra crematorio de mascotas

Ciudad Juárez.— El Consejo Animalista Somos su Voz promoverá una demanda colectiva por fraude en contra del crematorio Eternal Pet.

Perla de la Rosa, una de las integrantes del consejo, dijo que están esperando los avances de la investigación de la Fiscalía para interponer de manera personal una denuncia porque ella utilizó ese servicio, y además estarán convocando en la página oficial para que más personas se sumen a esta propuesta.

“Este caso ya salió de la categoría de maltrato animal y ahora el panorama legal que tiene enfrente de delitos ambientales, delitos de daños a la salud pública y relacionados con un posible fraude; por eso estamos haciendo como Consejo Animalista Somos su Voz un llamado para así poder presentar una denuncia colectiva con los que se reúnan, haciendo un llamado a la comunidad para todos aquellos que utilizaron servicios de Eternal Pet, y que hayan sido defraudados como en mi caso”, expuso Perla de la Rosa.

En cuanto a la situación por la que atravesó Francisco Javier O. L., quien fue detenido el pasado domingo por tener en su camioneta 118 cadáveres en la colonia Campestre Virreyes, dijo que no se comprobó el delito de maltrato animal, y a quien se le debe penalizar es al responsable del crematorio Ismael Salazar debido al procedimiento que realizaba con la disposición de los cadáveres, y porque surgieron las dudas sobre si realmente las cenizas que se entregaron eran de las mascotas de cada dueño.

“Él ha querido zafarse de la responsabilidad y quiere que el empleado Francisco Javier, el chico al que le encontraron los cuerpos, se eche la culpa, así se deslinda de su responsabilidad cuando ha quedado de manifiesto que no contaba con los permisos y que así operaba más de ocho años; entonces, lo que pedimos nosotros es que haya mano dura, que se regulen estos negocios, que se den certificados sobre las cuotas de perros que incineran, y sobre todo que no engañen a la gente, porque no meten perrito por perrito, cuando le dan las cenizas de la gente quién sabe qué te dan, están engañando”, expuso la integrante del consejo.

Mencionó que los costos por una incineración dependen del peso del perro, pero el monto que ella pagó a esa empresa fue de casi 6 mil pesos por dos mascotas.

Serán miembros del consejo que pagaron por los servicios de cremación en Eternal Pet quienes pondrán una denuncia por fraude en la Fiscalía, dijo la entrevistada, y agregó que para la denuncia colectiva pueden buscarlos a través de la cuenta de Facebook Consejo Animalista Somos su Voz y de Roberto Chávez, rescatista y defensor de animales.