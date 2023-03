Van morenistas contra IEE por Plataforma Centinela

Ciudad Juárez.- Luego de que Instituto Estatal Electoral (IEE) declaró improcedente la solicitud de plebiscito al proyecto de Plataforma Centinela, los promoventes del mecanismo participativo impugnarán la resolución la próxima semana.

De acuerdo con el colegiado electoral, la solicitud de plebiscito no fue aprobada por no cumplir con el requisito en precisar la autoría de la autoridad implicada; es decir, los promoventes no precisaron el acto que se sometería a consulta, a pesar de las diligencias del organismo electoral.

“Las dos figuras (consulta pública y plebiscito) atacan el mismo proyecto administrativo y en uno sí se consideró y en el otro no, el instituto está siendo imparcial en aras de que la figura que tiene efectos vinculantes no se lleve a cabo”, consideró el líder de la bancada de Morena en el Legislativo estatal y responsable del trámite de la solicitud, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

El legislador anotó que a la información que pidió el IEE, y que fue la base para no aprobar la solicitud de plebiscito, no podía dársele curso toda vez que se trataba de información reservada.

“Describimos el proyecto con información que tenemos y la que se solicitó por oficios al Gobierno del Estado la reservó. ¿Cómo nos pide más información si está reservada?, nos traslada una carga procesal que no podemos cumplir, a quien el instituto debió presionar es a Gobierno del Estado”, explicó.

Estrada Sotelo adelantó que se prevé incluir un recurso también contra la consulta pública que sí aprobó el IEE y que ya se lleva a cabo, a través de un micrositio habilitado desde el sábado.

En este caso la idea, detalló el legislador, es que el organismo electoral modifique tanto el número de idiomas en el que se traduce el texto al momento de contestar la consulta, se cambie la descripción del proyecto de Plataforma Centinela, por considerarlo una explicación parcial, e incluya herramientas para que personas con discapacidad visual también puedan participar.

De acuerdo con el proceso, luego de la resolución se dispone de hasta cuatro días hábiles para la impugnación, período que concluye el viernes, aparte de otro período similar para que el órgano electoral desahogue los recursos que se presenten.