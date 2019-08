Van juarenses a El Paso con el temor de que suceda otro tiroteo

Ciudad Juárez— A una semana del tiroteo que ocurrió en una tienda de El Paso, que dejó sin vida a 22 personas y con lesiones de consideración a otras 24, juarenses tienen temor de cruzar a la vecina ciudad.

En un sondeo realizado esta mañana entre algunos usuarios del puente Santa Fe, algunos conductores manifestaron que tienen miedo de que se repita la situación del sábado anterior, pero tienen que acudir a El Paso a visitar familiares, adquirir mandado o trabajar en algún comercio de esa ciudad.

"Claro que hay miedo, estuvo gacho lo que pasó pero debo ir a trabajar de lunes a sábado y eso lo he venido haciendo desde hace seis años, pero tengo el temor de que algo así vuelva a suceder por el odio que sienten algunos americanos por la raza", comentó un automovilista.

Sara Martínez, que estaba sobre la fila de la avenida Juárez comentó que tiene a dos hijos viviendo con su hermana en El Paso y los fines de semana aprovecha para ir a verlos, pero ahora lo hace con temor.

"Cuando supe lo de Walmart me angustié mucho y más porque uno de mis chavalos, que trabaja frente a la tienda, no me contestaba el celular, me quería volver loca", señaló.

Pese al miedo, las filas de automovilistas que se dirigen a el Paso Texas no disminuyen; hay casi dos horas para cruzar en el puente del Centro, las filas llegan hasta la avenida 16 de Septiembre y Lerdo.