Van en busca del ‘sueño americano’

Ciudad Juárez— Entre lágrimas y abrazos, Pedro, Mikel y Raúl se despidieron ayer finalmente del albergue que los acogió por casi dos años en Ciudad Juárez, tras haber sido retornados de Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México” de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).

“Me siento muy alegre, muy feliz, no tengo cómo expresarlo… gracias por estos dos años que me han acogido como un hijo, como una familia, aquí he vivido estos dos años con diferentes extranjeros de diferentes países, y he convivido aquí como si fuéramos todos una gran familia”, dijo Mikel Riviaux, de 42 años, dentro del albergue El Buen Samaritano, de la iglesia metodista El Buen Pastor.

Protegido con un cubrebocas y una mochila negra en la espalda, el originario de La Habana mostró la litera que compartió en el albergue dirigido por el pastor Juan Fierro, con el hondureño José Raúl Estrada, con quien ayer también compartió la felicidad de poder cruzar finalmente la frontera en busca del llamado “sueño americano”.

El centroamericano llegó hace 20 meses al albergue ubicado en el poniente de la ciudad con su hijo menor de edad, pero hace un año el menor decidió entregarse solo a las autoridades estadounidenses y desde entonces permanece en Florida con una tía.

“Ya iba a cumplir 18 años y nos dijeron los abogados que al ser mayor de edad iban a separar nuestros casos en la Corte, por lo que se fue a entregar solo al puente, y ya está allá con mi familia”, narró el padre emocionado, quien finalmente podrá reunirse con su hijo.

“Estoy feliz, contento, gracias a Dios. Él está feliz, está contento también, porque tiene más de un año que no nos vemos”, dijo quien tuvo que salir de Honduras por falta de empleo.

Con sus documentos migratorios en la mano y una mochila en la espalda, José Raúl se despidió de sus compañeros, quienes entre español y portugués le desearon buena suerte.

Martha Esquivel, una de las encargadas del albergue, acudió ayer a despedir y tomarse fotos con los tres migrantes que más tiempo tenían en el albergue.

“Les doy mi agradecimiento, porque la verdad aquí todos creamos una familia y sí los vamos a extrañar, se portaron excelente con nosotros, no tememos cómo describirlo, fueron nuestros padres, unos amigos, compartieron muchas cuestiones, religiosas, momentos de alegría, de cumpleaños. Llevo gratos recuerdos de este lugar porque es como mi segunda casa”, dijo José Raúl a los pastores.

“Tío Mikel, ¿ya te vas?, ¿ya no te voy a volver a ver?”, “adiós, tío Mikel”, le decían los niños al isleño, mientras que una de las migrantes lloraba junto a Pedro Luis Ruiz, un cubano de 51 años de edad, quien llegó a México hace 25 meses y hace 23 a Ciudad Juárez.

Al llegar a El Buen Samaritano, Pedro rápidamente se ganó el cariño del resto de los migrantes, al igual que el del pastor Fierro, por lo que mientras aguardaba para llegar hasta Miami se convirtió en el encargado de la nueva área del albergue, en la cual compartió su vida con otros migrantes de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil.

Entre lágrimas, abrazos y buenos deseos, los tres hombres fueron despedidos por los migrantes, quienes salieron a la calle para decirles adiós mientras personal del albergue los trasladaba hasta el Centro Integral para Migrantes Leona Vicario.

En el albergue federal fueron recibidos por personal de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), quienes se encargaron de realizarles una prueba de Covid-19, darles caretas protectoras y luego trasladarlos al puente internacional Paso del Norte-Santa Fe.

“Me siento muy agradecido, fundamentalmente por la administración de Joe Biden, ciertamente se ha demostrado que Estados Unidos es la mejor democracia del mundo, y estoy muy feliz y muy agradecidos a ellos”, dijo Mikel, antes de cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso junto a Pedro, José Raúl y 54 migrantes más.

De acuerdo con Alberto Cabezas, responsable de la oficina de Comunicación de OIM México, hasta ayer Estados Unidos había recibido a mil 902 migrantes MPP, 356 por Ciudad Juárez (57 de ellos ayer), 905 por Matamoros y 641 por Tijuana. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

Después de terminar con el programa MPP que comenzó en enero de 2019 Donald Trump, el 19 de febrero pasado el Gobierno de Joe Biden comenzó a recibir a los migrantes que habían sido retornados para esperar en México su proceso de asilo político.

El 19 de febrero cruzaron los primeros 25 migrantes por Tijuana, el 25 de febrero por Matamoros y el día 26 por Ciudad Juárez.

De acuerdo con el último informe del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), Estados Unidos retornó a más de 71 mil migrantes a México, 22 mil 967 con una cita ante la Corte de Inmigración de El Paso, lo que significa que fueron devueltos a Juárez.

De ellos, hasta enero 8 mil 785 todavía estaban en espera de su primera audiencia ante el juez y 2 mil 038 permanecían pendientes en el proceso, con su caso abierto, mientras que en 23 casos más, un juez de la Corte de Inmigración determinó que los cargos originales presentados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) como los motivos de la expulsión se sostienen, pero encontró que las disposiciones de la Ley de Inmigración dan derecho a la persona al “alivio” de la expulsión, por lo que permanecen en espera de poder recibir el asilo político.

El proceso de ingreso a Estados Unidos es apoyado en México por la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), la Organización Internacional para los Migrantes de Naciones Unidas (OIM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).