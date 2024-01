Van contra ley antiinmigrante de Texas

Las Americas Immigrant Advocacy Center, una organización estadounidense que trabaja en ambos lados de la frontera, El Condado de El Paso y otra organización de Austin iniciaron un litigio contra la Ley SB4 firmada por el gobernador Greg Abbott, la cual permitiría a las autoridades de Texas detener a los migrantes que ingresen de manera irregular a Estados Unidos.

“Sabemos que este gobernador quiere ser el vicepresidente de Trump y ya sabemos en El Paso y en Ciudad Juárez qué pasa cuando hablas tan mal de personas y los ves no como seres humanos, no como mamás y papás que son, hermanos y hermanas, tíos y tías; sabemos. Nosotros sobrevivimos el 3 de agosto –el ataque ocurrido en Walmart–, sabemos lo que puede pasar. Y en este Estado con estas leyes tan relajadas en términos de armas este es un momento frágil”, señaló Marisa Limón, directora de Las Americas.

La activista advirtió que de entrar esa ley el próximo 5 de marzo, y permitir que la Guardia Nacional de Texas haga el trabajo que le corresponde a las autoridades federales “es no a lo latino, no a lo diferente, no a lo asiático, no a la comunidad LGBT, no al aborto. Y sabemos que la mayoría de la población de Texas no es gringa, es una mezcla”.

El miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (DOJ, por sus siglas en inglés) interpuso una demanda en contra de la legislación SB4 de Texas, firmada por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2023, alegando su inconstitucionalidad dado que la ley otorga facultades a autoridades locales para ejercer acciones migratorias, capacidad que es exclusiva del Gobierno federal.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo tomar “nota de manera favorable a la demanda” del gobierno de Joe Biden.

La Cancillería expresó su rechazo ante la implementación de la medida que señaló como antiinmigrante, ya que pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante.

“Ante estas medidas, desde el año pasado la SRE, instruyó a la red consular en Texas que reforzaran sus acciones preventivas de protección consular para proteger y defender los derechos de 11 millones de personas mexicanas que viven en dicho estado”, informó.

Aseguró que la Cancillería dará seguimiento al proceso iniciado por el Departamento de Justicia estadounidense y seguirá brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna.

“El Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que propicie ambientes hostiles que puedan derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes, y que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso”, indicó.

Por su parte, el gobernador Abbott publicó en sus redes sociales que Texas es el único gobierno de Estados Unidos que intenta detener la migración ilegal.

“Biden me demandó hoy –miércoles– porque firmé una ley que hace ilegal que un inmigrante ilegal ingrese o intente ingresar a Texas directamente desde una nación extranjera. Me gustan mis posibilidades”, “Texas seguirá desplegando a la Guardia Nacional para construir barreras fronterizas y repeler a los inmigrantes ilegales”, escribió el gobernador cuyos militares buscan impedir actualmente que los migrantes lleguen hasta los agentes de la Patrulla Fronteriza para que sean procesados.