Van contra fabricantes de armas

Ciudad Juárez— Los asesinatos de la periodista Miroslava Breach y de los nueve integrantes de la familia LeBaron, así como un esquema de contrabando atribuido a un presunto integrante de “La Línea”, están entre los planteamientos del Gobierno de México contra las empresas fabricantes y vendedoras de armas de Estados Unidos que son sujetas de la demanda anunciada ayer por el canciller Marcelo Ebrard.

“La edición especial de la pistola .38 Súper de Colt tiene grabada la imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata en un lado del cañón y una frase que se le atribuye en el otro: ‘es mejor morir de pie que vivir de rodillas’. Una de estas pistolas fue usada en 2017 para asesinar a la reconocida periodista de investigación Miroslava Breach Velducea, que pasó su vida exponiendo corrupción, redes de tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos”, dice el texto legal.

El documento, que enfatiza que las compañías señaladas no han hecho esfuerzos en detener el flujo ilegal de sus productos a las organizaciones mexicanas del crimen organizado, cita asimismo que, entre 2006 y 2010, un estimado de 264 mil personas fueron desplazadas como consecuencia de la violencia atribuida a estos grupos delictivos, sobre todo en las localidades de la frontera norte de México.

“Juárez, por ejemplo, perdió alrededor de un once por ciento de su población, mientras que Reynosa perdió un nueve por ciento, Tijuana un seis por ciento y Matamoros un cuatro por ciento”, dice.

La demanda fue anunciada ayer por el canciller Marcelo Ebrard, que a través de su cuenta en la red social de Twitter afirmó que tales armas son utilizadas para “segar vidas” en México.

“Buscamos reparación del daño y que abandonen su negligencia e irresponsabilidad. Será resuelta en los tribunales de Boston, EU”, indicó el Canciller en el citado medio.

El recurso legal, marcado con el número 1:21-cv-11269, indica que las empresas denunciadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co, Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc. D/B/A Interstate Arms.

“Los acusados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas en formas que ellos saben armar rutinariamente a los carteles de la droga en México”, dice el texto.

“Los acusados usan traficantes de armas imprudentes y corruptos, así como prácticas de venta peligrosas e ilegales de las que dependen los carteles para obtener sus armas. Los acusados diseñan estas armas para que se modifiquen fácilmente para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en el mercado criminal en México”, agrega.

La demanda asegura también que, aun cuando las compañías acusadas saben cómo prevenir el comercio ilegal, optan por continuar abasteciendo al mercado criminal de México para su beneficio.

“La conducta deliberada de los acusados, que inundan a México con sus armas, causa un daño incalculable al Gobierno... Si no fuera por la conducta ilícita de los demandados, habría muchas menos armas en México y muchas menos armas en manos de los carteles”, agrega en un apartado titulado “No estadísticas”.

Familia LeBaron y Cristina Román

Es en ese contexto en el que la querella cita el crimen cometido contra los integrantes de la familia LeBaron.

“Christina Marie Longford Johnson, Dawna Langford y Rhonita Miller eran americanas viviendo en México en 2019. Eran integrantes de la iglesia mormona y se mudaron a México. Cada una tenía hijos y vivían en el estado de Sonora”, dice.

“En la mañana del 4 de noviembre de 2019, las mujeres iban conduciendo en vehículos separados con sus hijos para reunirse con sus parientes en el vecino estado y en Phoenix, Arizona. Los disparos arrasaron cada uno de los vehículos, matando a Johnson, Langford y Miller, junto con seis de sus hijos. Las autoridades sospechan que miembros del cartel de Juárez, involucrados en una disputa con el cartel rival de Sinaloa, fueron los responsables de los asesinatos”, agrega.

Otro caso citado en el mismo apartado es el de Cristina Román, sobre quien el archivo de El Diario señala que fue testigo de un tiroteo en un bar de Ciudad Juárez, en el que fueron asesinadas al menos diez personas, además de haber perdido a su marido en 2010.

“El esposo de Cristina Román tenía un pequeño negocio de carros usados en Ciudad Juárez. Él y su esposa tenían tres hijos. En mayo de 2010, fue asaltado en su casa y secuestrado por individuos, presumiblemente de Los Zetas o del cartel de Sinaloa, mientras que Cristina y sus hijos se escondían. Pese a que Cristina y el hermano de su marido pagaron el rescate, su marido fue asesinado y su cuerpo tirado en la calle”, dice la demanda de México.

“Manuel, el padre de Cristina, también vivía en Ciudad Juárez. Después de que hombres armados aparecieron en su puerta para preguntar por Cristina en 2011, Manuel fue secuestrado, nunca se le volvió a ver y se presume que está muerto”, agrega.

‘Cruel ironía’

El caso de la periodista Miroslava Breach aparece como uno de los ejemplos citados en el apartado “Incidentes violentos notables dan a los acusados noticias continuas de que sus armas están siendo traficadas a México”, en el cual también se incluye el ataque de junio de 2020 contra el jefe de la policía en la Ciudad de México, Omar García-Harfuch.

“(El periodista) Ioan Grillo, autor de ‘Dinero de armas sangriento: cómo América arma a las pandillas y a los carteles', escribió que ‘fue una cruel ironía: un arma americana adornada con la imagen de un luchador mexicano por la libertad (Zapata) fue utilizada para silenciar la libertad de expresión en México”, dice, en relación con la pistola Colt utilizada para asesinar a la periodista en Chihuahua.

“Más de dos mil de las armas de asalto recuperadas en México entre 2006 y marzo de 2019 fueron producidas y distribuidas por la acusada Colt, más que ninguna otra manufacturera. Colt ni siquiera trata de esconder su complacencia al mercado criminal de México. Colt produce tres modelos de armas que apuntan específicamente al mercado mexicano… Estos modelos son símbolos de estatus y codiciados por los carteles de la droga”, agrega.

En ese contexto, la demanda cita también el esquema de contrabando juzgado en Nuevo México y reportado aquí en 2011.

“Las armas de la acusada Ruger también han figurado en incidentes notables. Ignacio ‘Nachito’ Villalobos era un miembro de La Línea, el ala del cartel de Juárez. Él armó una operación de tráfico de armas del pequeño pueblo de Columbus, Nuevo México, a través de la frontera de Puerto Palomas, Chihuahua”, dice.

“Tenía la cooperación de ciertos oficiales en Columbus, incluyendo el alcalde y el jefe de la policía. Operaron como cómplices en la compras ‘paja’ de 400 armas que fueron contrabandeadas a México. Estas incluyeron casi 200 armas tipo AK-47 y al menos cuatro Ruger calibre .45. Dos de estas pistolas fueron después recuperadas en México, una de ellas en la escena de un asesinato en Chihuahua”, agrega.

Otros datos citados en el recurso interpuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador indican que entre un 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, que se estima que más de medio millón de este tipo de artefactos son introducidos anualmente al país y que las compañías acusadas producen el 68 por ciento de éstas.

“Lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas que fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados norteamericanos a los criminales al sur de la frontera”, señala.

Las acusadas

• Smith & Wesson Brands, Inc.

• Barrett Firearms Manufacturing, Inc.

• Beretta USA Corp.

• Beretta Holding S.P.A.

• Century International Arms, Inc.

• Colt’s Manufacturing Company LLC

• Glock, Inc.

• Glock Ges M.B.H.

• Sturm, Ruger & Co, Inc.

• Witmer Public Safety Group, Inc.

• D/B/A Interstate Arms.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx