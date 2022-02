Van contra el ‘asesino silencioso’

Ciudad Juárez.— Ante las bajas temperaturas que se pronostican para los próximos días, la Dirección de Protección Civil realizó simulacros de intoxicación por monóxido de carbono con la intención de exhortar a la población a emplear correctamente los calentones y tomar las precauciones debidas en el interior de los hogares.

“Esta semana vamos a tener temperaturas congelantes, entonces queremos evitar fallecimientos por monóxido de carbono”, dijo Roberto Briones Mota, titular de la Dirección de Protección Civil, quien señaló que desde noviembre del año pasado hasta el primer mes del actual se han registrado 40 casos de intoxicación, entre los cuales cinco personas perdieron la vida.

En los cruces de avenida De la Raza y Plutarco Elías Calles, además de la Paseo Triunfo y López Mateos, ayer elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron entregas de trípticos a los transeúntes del sector y con la ayuda de una máquina extintora, una ambulancia y unidades de rescate realizaron simulacros de intoxicación.

“Cuídate del monóxido, el asesino silencioso” fue el mensaje que se difundió entre la población, el cual volverá a darse hoy en el cruce de avenida De las Torres y Henequén, donde una botarga que simula a La Muerte hará entrega de trípticos en los que la dependencia municipal explica a la ciudadanía cuáles son las medidas de prevención que deben adoptar ante el uso de aparatos para mitigar las bajas temperaturas.

Antes de encender un calentón se debe limpiar con aire a presión y verificar que no tenga fugas; además, se recomienda emplear mangueras flexibles de neopreno en lugar de las amarillas. También se deben mantener abiertas dos ventanas de 10 a 15 centímetros a fin de permitir la circulación del aire, y debe evitarse ir a dormir con el calentón o la calefacción encendida.

Asimismo, se debe tener especial cuidado con el cilindro de gas y sus conexiones, revisar con agua y jabón posibles fugas de gas, verificar que el calentón sea del tipo de gas correcto –natural o de tanque–, no utilizar la estufa o anafres para calentar la casa, no instalar el bóiler dentro de la casa, no cerrar herméticamente las puertas y las ventanas y, en caso de utilizar calentón eléctrico, se debe revisar tanto el calentón como el centro de carga.

En caso de presentar síntomas de intoxicación procure mantener la calma y actuar rápidamente apagando la fuente de monóxido, además de abandonar el área y respirar aire fresco. En caso de que una persona se encuentre inconsciente, llame al número de emergencias 911.