Van cerca de 5 mil vacunados en la semana

Ciudad Juárez.— Casi 5 mil personas se han beneficiado con dosis anti-Covid-19 en la actual jornada de “Re-vacunación”, que inició el pasado lunes 11 de abril y continuó ayer martes 12, con sedes en unidades de primero y segundo nivel, indicó la Secretaría de Bienestar.

Se han aplicado 4 mil 192 inyecciones de AstraZeneca y 595 de CanSino, partiendo de reportes a mediodía, dijo Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional.

Externó que tales cifras corresponden sólo a los tres principales puntos: el estadio de beisbol Juárez, sobre Reforma y Sanders; el gimnasio del Colegio de Bachilleres, en Tecnológico y Pedro Meneses, y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), en Universidad Tecnológica 3051. Explicó que los datos sobre inmunizaciones en los 32 puntos que se sumaron los darán luego, para empatar cortes con horarios.

María del Carmen, de 50 años, acudió a vacunarse contra SARS-CoV-2. Accedió a su booster (tercera dosis) y llamó a quienes se encuentran rezagados a que no desaprovechen el antiviral, dado que mucha gente ha sacrificado sus vidas en la atención de la contingencia sanitaria y es una manera de valorar su labor. “Vengan, nunca sabe uno qué va a pasar”, externó la ciudadana, y a su llamado se aunó Guzmán Argueta.

Último día de campaña

La funcionaria sentenció que los interesados en aplicarse su segunda o tercera inyección de AstraZeneca, así como la monodosis de CanSino, dirigida a aquellos que hasta ahora no se han colocado ningún blindaje, tienen hasta hoy miércoles 13, que es el último día de la campaña. Aunque, aquellos que no puedan ir, todavía podrán acudir al CAAPS Águilas de Zaragoza, único que dará atención hasta el próximo sábado.

“Hacemos un exhorto a toda la población que no ha completado esquemas o que no se había animado a ponerse a alguna vacuna a que acuda (...) En el CAAPS Águilas de Zaragoza estaremos hasta el día 16, es el único lugar que estará abierto por si a alguien no se le acomoda ahora, podrá acudir ahí”, puntualizó la servidora.

Aclaran confusión

Añadió que cabe resaltar una precisión, pues algunos se dirigieron ayer al Hospital General.

Sentenció que hubo confusión en el comunicado, ya que no se refirieron al inmueble de Salud del Estado, en Paseo Triunfo, sino al “Hospital General, pero del Issste”, mismo que se ubica en el anillo del Pronaf. “Es el del Issste, hizo falta recalcar y sí hubo un poquito de confusión, pero es el del Issste”, manifestó, y señaló que, aparte de los sitios añadidos, los tres iniciales ahora finalizarán con aquellos de 18 a 39 años.

Quienes busquen sus biológicos e integren un diferente rango de edad pueden ir al resto de los puestos, los cuales tendrán horarios variados y atenderán a la ciudadanía en un esquema nuevo, aun más cercano.

Acuda por su dosis

Si no tuvo oportunidad de inmunizarse en la jornada que finaliza hoy, puede presentarse en el CAAPS Águilas de Zaragoza, sede que estará en funcionamiento hasta el próximo sábado