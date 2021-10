Van casi 3 mil menores vacunados en el estado

Ciudad Juárez— Acompañado de su mamá, Karla Rey, de 40 años, el menor Gabriel Fernando, de 13, acudió al Hospital 66 del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS) para que le suministraran la dosis de Pfizer contra el Covid-19, misma que le permitirá sentirse tranquilo frente a los retos de esta contingencia sanitaria.

En el inmueble, entre Ramón Rayón y Durango, la madre de familia exhortó ayer a los padres a llevar a sus hijos a inocular contra el Sars-CoV-2 en la actual campaña dirigida a aquellos de 12 a 17 años con algún padecimiento que los vulnere ante el virus, de acuerdo con lo dado a conocer por la Federación.

“Nadie está exento de enfermarse, yo misma me enfermé y me fue muy mal, y una amiga falleció. Empezó con una tosecita y a los tres días se murió, es muy fea la enfermedad. Cuando me enfermé, mi mamá estaba preocupada y ahora yo lo estoy por mi hijo (con autismo), por eso es que lo traje”, declaró la ciudadana.

Tras recibir la vacuna, él se convirtió en parte de los casi 3 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) inmunizados a nivel estatal en lo que va de la jornada dirigida a tal rango etario. Rafael Mata, encargado de Bienestar, informó que van 2 mil 781 NNA con comorbilidades inmunizados en Chihuahua, lo que da un promedio de 556 dosis diarias.

El biológico facilitado es el norteamericano, mismo que desde el pasado 24 de junio se aprobó en el país por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para los jóvenes y ahora a través del Plan Nacional de Vacunación (PNV) se da a aquellos con dolencias inmunodepresoras.

La jornada arrancó en esta urbe el pasado martes 19 de octubre en dicho sanatorio del IMSS, entre Ramón Rayón y Durango, pero el miércoles también se habilitó el Infantil de Especialidades (HIES), ubicado en Vicente Guerrero, esquina con Arizona. Ambos estarán a disposición hasta el próximo día 30.

De acuerdo con el Gobierno federal, las aplicaciones serán de martes a sábado, de las 08:00 a 15:00 horas, en el inmueble del Seguro Social y también en el de la Secretaría de Salud, y es preciso ir con la papelería: registro (lleno) disponible en mivacuna.salud.gob.mx, y comprobante médico de la enfermedad crónica.

avargas@redaccion.diario.com.mx