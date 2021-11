Van al rescate de la Pancho Villa

Ciudad Juárez.- Llantas usadas, ramas de árboles, basura y hasta escombro sacaron ayer los empleados de la Dirección de Servicios Públicos de un arroyo que atraviesa la colonia Pancho Villa, ubicada al sur de la ciudad.

“Los mismos vecinos avientan ahí la basura, porque no puede llegar así sola. Yo por ejemplo vivo subiendo la loma y a veces me echan llantas, esta semana me echaron llantas y luego pregunté quién las aventó, y no pues que el vecino, pos voy y se las pongo al vecino porque son de él; y cosas así que uno mismo debe de cuidar que no vayan y avienten cosas”, mencionó Hilda Fabela, habitante del lugar.

El programa Al Rescate de mi Colonia del Gobierno municipal inició ayer en la Pancho Villa, hasta donde llegó la flotilla de la Dirección General de Servicios Públicos y empleados de diferentes cuadrillas para cambiar la imagen del lugar.

“Somos un pequeño ejército de más de 300 personas que estaremos trabajando una o dos veces por semana en labores de este tipo; la intención es llegar a la colonia y brindar todos los servicios que podamos”, mencionó el director de Limpia, Gibrán Solís, en el arranque de las acciones.

En cada sector darán mantenimiento y rehabilitación a áreas verdes, reparación de alumbrado, limpieza y destilichadero.

Inicia programa con el cual darán mantenimiento y rehabilitación a áreas verdes, reparación de alumbrado, limpieza y destilichadero

“Nos hemos topado con que este es el escenario común en las colonias donde tenemos parques que no lucen como parques, que han sido utilizados como destino de escombro, basura y llantas, y el objetivo en estos tres años de gobierno es cambiar esa imagen”, expuso Solís.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el director general de Servicios Públicos, Ernesto Guevara Vázquez, dieron el banderazo de inicio del programa.

Pérez agradeció a los trabajadores de las diferentes áreas de la dependencia: Limpia, Alumbrado y Parques y Jardines su disposición para laborar en sábado.

“Agradecemos su disposición, pero la verdad es que el rezago que tiene la ciudad lo amerita”, mencionó.

Pidió a los vecinos hacer conciencia para mantener los espacios limpios.

“De nada va a servir que vengamos, hagamos todo el esfuerzo, si no tenemos un respaldo de los ciudadanos que nos ayuden a cuidar el entorno”, anotó.

Problemas en la Pancho Villa

El director de Limpia indicó que el principal problema que encontraron ayer en la colonia Pancho Villa fue la maleza en el arroyo y sus inmediaciones.

“La queja principal en esta colonia es el temor que tienen los vecinos acerca del estado en que se encuentra el arroyo, vamos a trabajar muy fuerte en dejarlo limpio para las próximas lluvias, y ciertamente en las calles hay escombros y llantas”, indicó Solís.

Las acciones se realizaron ayer con 250 empleados de la Dirección de Limpia, tres camiones recolectores, tres camiones de caja abierta, un minicargador, un dompe y una retroexcavadora.

De Parques y Jardines 60 trabajadores, máquinas de cortar, equipo y herramienta, y de Alumbrado Público tres grúas canastillas para hacer cambio y reparación de luminarias.

Además participó PASA con cuatro camiones recolectores y uno de los usuarios del relleno sanitario apoyó con dos cajas para recolectar la basura, indicó el director de Limpia.