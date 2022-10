‘Van a citar al señor… a ver en qué arreglo queda’

Ciudad Juárez.— En muletas por una herida en la pierna izquierda, Jaime Blanco tardó casi dos horas en el transporte público para llegar desde el fraccionamiento Riberas del Bravo hasta el nuevo Centro de Conciliación Laboral (CCL), que ayer inició funciones entre el eje vial Juan Gabriel y la calle Aserraderos, en el poniente de la ciudad.

El usuario acudió a buscar atención para que un patrón, dijo, le indemnice después de la caída de una camioneta que sufrió desde el pasado 6 de agosto, mientras trabajaba.

“Le ayudaba a formar una losa, la cimbré, y ya nos faltaba una poquita de madera, ya íbamos a terminar ese día, y pues ese día fue cuando pasó el accidente”, dijo Blanco, de 40 años.

En alrededor de una hora, la fecha para encontrarse con el empleador quedó inicialmente marcada para el próximo 12 de octubre, y fue de las primeras entre las 40 citas para audiencia de conciliación que se generaron ayer en el CCL durante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral en la entidad.

“Van a citar al señor para conciliarnos, ver en qué arreglo queda”, dijo Gloria Lucero, esposa de Blanco.

De acuerdo con Guillermo Domínguez, director del CCL, si bien este caso entra en el supuesto que permite exceptuar la etapa de conciliación –por tratarse de un conflicto relacionado con prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo–, el afectado pidió tratar de alcanzar una negociación.

“Nosotros optamos por llevar primero este procedimiento; si nos mandaran para peritaje, para que lo revisara el doctor, no avanzaba”, explicó Lucero.

El peregrinaje entre dependencias de la pareja para tratar de solucionar su falta de ingresos y de atención médica, explicó Lucero, inició hace días en la Coordinación General de Seguridad Vial, de donde los mandaron a la Fiscalía General del Estado y, de ahí, a la Junta local de Conciliación y Arbitraje.

“El martes pasado, bajamos a Conciliación (…) El martes que fuimos nos dijo (un empleado) que (viniéramos) este lunes a las oficinas nuevas”, dijo la mujer.

Como ellos, otros usuarios que acudieron ayer al CCL dijeron haber sido canalizados desde la semana pasada de otras dependencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

“Un abogado me abordó en Conciliación, imagino que un abogado, y me dijo que si requería asesoría y todo, entonces le dije que venía a Conciliación, que no pretendía contratar un abogado (…) me dijo ‘vaya a Procuraduría’, y ahí en Procuraduría me mandaron para acá, me dijeron que si gustaba esperar para el lunes”, dijo José Miguel Domínguez, de 50 años, despedido el miércoles 28 de septiembre de su empleo en una compañía de alimentos local.

El mismo agregó que prefirió esperar a ayer porque “pretendía conocer cuál era la situación o cuál era lo nuevo que me iban a presentar (…) si era lo que yo había escuchado, que en otros estados de la república estaban minimizando los tiempos, si se iba a acabar lo que era el abuso de las empresas, porque un operario no puede ponerlo a cinco años (…) el empleado pierde mucho”.

Las cifras acumuladas entre las ocho y las 16 horas en la entidad, de acuerdo con el vocero del CCL, Almer Soto, fueron 100 citas agendadas y 224 personas atendidas.

En el corte destaca que la capital del estado rebasó levemente la actividad en esta frontera, con 50 encuentros de audiencia programados allá y 88 personas atendidas, por 86 en Juárez.

El flujo de usuarios aquí fue notorio sobre todo en las primeras horas, cuando la oficina recién habilitada se vio por momentos saturada tanto con solicitantes como por el personal de primer contacto y los conciliadores, ocupando algunos el pasillo de ingreso a la sala de espera.

“Es mucha gente, ahorita ya llevamos más de 30”, dijo Domínguez, entrevistado a las 10 de la mañana.

Abre Centro Federal

También como parte del nuevo sistema de justicia en materia de trabajo, ayer inició funciones –con dos facilitadores– la oficina local del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el tercer piso del edificio ubicado en avenida Manuel Gómez Morín 7045.

Gianni Rueda, coordinadora de Conciliación Individual de esta institución a nivel nacional, citó el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo para explicar que en la nueva institución se dirimirán conflictos de este fuero, como los de las industrias y servicios en los sectores textil, eléctrico, cinematográfico, hulero, azucarero, minero, siderúrgico, de hidrocarburos y automotriz, entre otros.

Así van

En el estado

*100 citas agendadas

*224 personas atendidas

En Juárez

*40 citas

*86 personas atendidas

En Chihuahua

*50 citas

*88 personas atendidas