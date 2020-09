Van 93 agresiones contra reporteros en 10 años

Tomada de internet

“Bajé de la banqueta y entonces sentí un fuerte golpe en el lado derecho de la cara, me pegó desde atrás, caí al suelo casi noqueado, luego comenzó a darme de patadas y no podía incorporarme”.

Así describió la agresión que sufrió el 6 de mayo pasado el reportero gráfico Alejandro Sánchez Rodríguez, de 59 años de edad, quien por la espalda fue golpeado por un hombre cuando hacía su trabajo, frente al IMSS 66 ayer.

El reportero es una víctima de uno de los 93 incidentes que han sufrido y denunciado los representantes de los medios de comunicación en la última década en el estado de Chihuahua, según el número de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General del Estado, informó la dependencia en respuesta a una solicitud de Transparencia.

En buena parte de estos incidentes los policías que intervienen muestran poco conocimiento o capacitación para responder a estos eventos, como en el caso de Alejandro Sánchez, donde el oficial le mencionó después de la agresión que sufrió que: “ustedes los periodistas se creen muy chingones”.

“El policía me dijo que no debí tomar fotos, que el papá de mi atacante había muerto y que le había tomado fotos sin permiso, pero le aclaré que no tomé fotos de personas fallecidas, sino de la carroza y que había pedido permiso”, dijo el fotógrafo, quien ese día tomó imágenes de pacientes del IMSS fallecidos por Covid 19.

“Aunque yo fui el golpeado los policías trataron de convencerme de que no hiciera acusaciones para no llevarme (detenido) porque, me dijeron, cometí los delitos de meterme al IMSS y tomar fotografías”.

De acuerdo con el reporte de investigaciones de estos eventos que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) muchos de los policías no únicamente muestran animadversión por el quehacer periodístico, sino que están involucrados en 12 investigaciones desde el 2014 a la fecha donde son presuntos responsables de abuso y uso ilegal de la fuerza contra periodistas.

Desde amenazas, discriminación hasta homicidios, los periodistas en Chihuahua aparecen como víctimas en los 93 expedientes que tiene la FGE desde el 2010 al mes de agosto pasado.

Los datos arrojan que 11 trabajadores de la información han sido asesinados desde entonces; 66 han reportado amenazas, cuatro discriminación y 12 han denunciado abuso ilegal de fuerza pública por parte de los policías.

Pero el seguimiento a esas investigaciones mantiene 26 de las denuncias en archivo temporal, 33 en investigación y en 25 no se ejerció la acción penal, según el dato proporcionado por la FGE.

En cinco casos más la dependencia ministerial declinó la investigación por no competirle. En otro caso se extinguió la acción penal hacia el acusado porque cumplió el proceso a prueba.

La FGE informó que existe una sentencia condenatoria en un juicio oral abreviado y que en otra investigación, que pasó a Tribunales, el agresor está vinculado a proceso penal.