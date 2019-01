Van 52 intoxicados con monóxido de carbono en enero

Ciudad Juárez- En 28 días se han registrado 52 personas intoxicadas con monóxido de carbono y cuatro muertos, informó el Departamento de Bomberos.

Los datos son del 1 al 28 de enero, lo que significa casi dos personas diarias en este mes.

Entre las personas que fallecieron dos adultos y dos menores, dio a conocer el jefe de Bomberos, Alfredo Salas Morales.

Expuso que es importante tomar medidas de seguridad mientras permanezca el invierno, y con éste, las bajas temperaturas.

Entre las recomendaciones que emite Protección Civil, destacan extremar precauciones con el uso de los calentones, ya que cualquier descuido podría provocar un incidente.

Para prevenir casos de intoxicación se recomienda verificar que los calentones no cuenten con fugas, y en caso de tenerlas, mandarlos a reparar.

Así como utilizar mangueras flexibles de neopreno o líneas de cobre para calentones tradicionales.

También es importante mantener una ventana abierta de 10 a 15 centímetros para que circule el aire, y no dormir con el calentón o calefacción encendida.

Además, no introducir el cilindro de gas a la vivienda, utilizar regulador para conectar el calentón al cilindro de gas, y verificar que la esprea sea la adecuada para gas natural o butano.

Otras recomendaciones son evitar la estufa o anafres para calentar la casa, no tener el bóiler o calentador de agua dentro de la casa, no vaciar el tanque de gas, pues podría provocar un flamazo, y no cerrar herméticamente las puertas y ventanas.

Algunos síntomas de intoxicación son dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas y vómito, frecuencia cardiaca acelerada, falta de aliento, convulsiones, paro cardiaco, visión borrosa, pérdida de audición, desorientación y fallo cardiaco.

En caso de presentar estos síntomas es importante mantener la calma y actuar rápido, abandonar el área y respirar aire fresco inmediatamente, llamar al 066 y si la persona no está respirando, iniciar resucitación cardiopulmonar.

Además del 911, otros números donde se puede auxiliar a la ciudadanía son el 737 0886 y 737 0897.





[email protected]