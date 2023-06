Van 15 mil sentenciados en juicios abreviados

Ciudad Juárez .- En los últimos siete años y medio, más de 15 mil personas han sido sentenciadas en el fuero común del estado a través de procedimientos abreviados, una modalidad de resolución que implica que el acusado, a cambio de una reducción en el castigo, acepte la responsabilidad que le atribuye el Ministerio Público.

Datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal muestran que, de 15 mil 520 sentencias condenatorias emitidas a través de este mecanismo, siete mil 355, o un 47 por ciento, se han dictado en el Distrito Bravos, al que pertenece Ciudad Juárez; otras cinco mil 213, o un 33.5 por ciento, en el Morelos –en la capital del estado–, y el resto en las otras 12 demarcaciones judiciales.

Abogados consultados explicaron que esta terminación anticipada de las causas es la más común entre las iniciadas por delitos que implican altas penalidades, y que producen el beneficio de descongestionar el sistema al evitar los juicios orales.

“Si todos los casos se fueran a juicio oral, el sistema se colapsa. Tenemos aproximadamente, entre los casos judicializados, de un cinco a un 10 por ciento que van a juicio oral”, dijo Manuel Pineda, abogado titular de un despacho de esta frontera y exdefensor público que estuvo entre los primeros entrenados en el nuevo sistema de justicia penal, que introdujo el citado mecanismo de cierre.

“El procedimiento abreviado es bueno para las dos partes, para el sistema en sí. ¿Qué beneficios tienen el estado o el sistema judicial? Los recursos; es un procedimiento que termina en una audiencia, tal vez dos, pero evita ese juicio oral, lo costoso del juicio oral”, agregó Pineda, que mencionó también como ventajas la reducción de los castigos para los acusados y la garantía de reparación del daño para las víctimas.

El procedimiento abreviado aparece actualmente descrito en el Capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establece que inicia a petición del Ministerio Público y que requiere que la víctima u ofendido no presente oposición fundada y que el imputado, debidamente informado de su derecho a un juicio oral, expresamente renuncie a éste y admita su responsabilidad.

“En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión”, dice el artículo 202 del citado ordenamiento.

“La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el juez de Control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño”, agrega el 204.

De acuerdo con reportes oficiales y archivos periodísticos, a través de este tipo de procedimientos han concluido acusaciones de violaciones, abusos sexuales, homicidios, feminicidios y otros ilícitos graves.

Entre los casos recientes se encuentra el reportado el pasado 14 de junio por la Fiscalía General del Estado (FGE), con una sentencia de nueve años y 10 meses de prisión para Ramón D. A., acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa y violencia familiar en contra de su pareja sentimental, en hechos registrados el 17 de septiembre de 2022 en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro II, de Ciudad Juárez, “cuando agredió con un objeto punzocortante a la víctima y ejerció actos abusivos de poder en su contra”.

En mayo, Jorge Alfredo S. V. fue condenado a cinco años de prisión por el ilícito de abuso sexual de una menor de 14 años en hechos ocurridos el 27 de agosto de 2022 en una vivienda del fraccionamiento Las Haciendas, también en esta frontera.

Un reporte de 2008 sobre un caso de homicidio y violación agravados contra una menor de edad y que fue de los primeros difundidos sobre este tipo de terminaciones, agregó que “el Ministerio Público solicitó una pena de 25 años de prisión por ambos delitos (…) De haberse celebrado un juicio oral, la pena máxima pedida por la representación social hubiera sido de 80 años”.

“Al sentirse no tanto presionados por el Ministerio Público, sino porque enfrentan la posibilidad de que les den una sentencia alta, entonces en ese sentido ellos (los imputados) dicen: ‘de que me den una sentencia de 20 años a que me den una de ocho, prefiero una de ocho’ y renuncian al juicio oral”, dijo ayer José Armando Alonso González, ex presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Juárez y quien coincidió en que con este método se descongestiona el sistema.

Los profesionistas consultados mencionaron que en el fuero común son excepcionales los casos en los que algún acusado que se diga inocente acepte los cargos del Ministerio Público con el fin de enfrentar una pena menor, pero de cualquier forma, señaló Pineda, es necesaria una reforma con el fin de permitir que este tipo de salidas se den también a petición de los defensores y no sólo de la parte acusadora.

Las estadísticas del TSJ indican que en 2016 se dictaron dos mil 57 sentencias condenatorias a través de estos procedimientos abreviados; mil 976 en 2017, dos mil 169 en 2018, dos mil 22 en 2019; mil 843 en 2020, dos mil 427 en 2021, dos mil 143 en 2022 y 883 hasta el pasado 19 de junio.