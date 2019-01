Van 10 muertes por atropello en enero, el año pasado fueron 18

Las muertes por atropello registradas durante enero de este año equivalen al 55 por ciento del total de defunciones registradas en 2018 por dicho accidente, revelan indicadores de Vialidad.

Datos proporcionados por la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) indican que durante el año pasado, en los doce meses, se registraron 18 muertes por atropello, mientras que 10 han sido contabilizadas por la dirección en los primeros 27 días de 2019.

José Sánchez, vocero de la corporación, indicó que el hecho de que se haya disparado la incidencia de este tipo de accidentes no es a causa de que no se estén realizando campañas de prevención por parte de Tránsito sino a la imprudencia, en muchos casos, de algunos peatones.

Durante el año pasado, la DGTM registró 356 atropellos, de los cuales 104 fueron con fuga.

La tarde de antier, una mujer adulto mayor perdió la vida al arrollada por un conductor de la Línea 2L mientras cruzaba la Avenida 16 de Septiembre a la altura de la calle Lerdo. Asimismo, el 24 de enero, una mujer embarazada y su hijo de 5 años, ambos procedentes de Guatemala, murieron atropellados sobre la Avenida Tecnológico. A la par, el pasado 16 de enero, un estudiante del Cbtis 270 falleció luego de ser arrollado por un vehículo Nissan Versa, por mencionar algunos casos.

Las vialidades consideradas “más mortales” para los peatones son el Libramiento, Manuel Talamás Camandari y Tecnológico, informó Sánchez.

Caminar siempre por las banquetas, no utilizar distractores —como celular—, no utilizar audífonos, no perder de vista a los niños y tomarlos de la mano al cruzar, hacer uso de los puentes o cruces peatonales, o en su defecto, cruzar siempre por las esquinas, son algunas de las recomendaciones que la DGTM ha emitido en múltiples ocasiones a la ciudadanía.

Del mismo modo, la Dirección solicitó a los conductores respetar los límites de velocidad, manejar con precaución y a la defensiva, guardar la distancia de seguridad entre vehículos, no utilizar distractores o realizar otras acciones al conducir, no manejar en estado de ebriedad, respetar las señales de tráfico así como seguir las indicaciones de los agentes viales.





