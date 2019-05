Van 10 asesinatos en tiendas que venden licor

En lo que va del año se han registrado en esta ciudad alrededor de 10 hechos de sangre en el interior de establecimientos que venden bebidas alcohólicas, de los cuales siete se clausuraron por esta causa según dio a conocer Liliana García Casas encargada del área jurídica de Gobernación.

Maribel Hernández Martínez, titular de la oficina de Gobernación, aseguró que esta dependencia sí levanta sanciones a los establecimientos en los que ocurren crímenes además de que se suma a los motivos en los que no cumplió con la ley ya sea al no contar con guardias de seguridad o cámaras privadas.

Esto luego de que durante la misma semana, el asesor técnico de la dependencia, Jorge Ostos Castillos, mencionó que no se sanciona a los lugares que no cuentan con guardias de seguridad debido a que un guardia nada puede hacer para evitar un asesinato en el interior de los lugares, además de que no se cuenta en la ciudad con la cantidad necesaria de guardias certificados.

Dijo que, en caso de que el lugar no cuente con estos elementos queda una sanción y la recomendación, además de un compromiso de tiempo para que puedan cumplir.

De los establecimientos clausurados, son tres los que no han cumplido con esta medida, detalló.

“Sabemos que cuando un lugar que vende bebidas alcohólicas y más cuando su actividad preponderante es esta pues debe tener todas las precauciones debidas por lo que se puede generar por el consumo de bebidas alcohólicas”.

García Casas indicó que dentro de las obligaciones que establece el artículo 33, los operadores deben cumplir con las medidas de seguridad.

“Definitivamente ni siquiera es una obligación que exijamos nosotros como funcionarios, lo marca la ley y hemos estado ya trabajando con asociaciones de bares y restaurantes, hemos estado hablando con Canaco y ellos mismos han estado siguiendo su propio trabajo para la capacitación de sus guardias de seguridad”, mencionó Hernández.

Dijo que incluso se cita a los encargados de los establecimientos en los que se suscitó una riña en el interior aunque no haya habido un hecho de sangre para que entreguen oficios donde indiquen la cantidad de guardias de seguridad que tienen y cómo operan.

“No es un tema que esté a solicitud de un funcionario, sino que lo marca la ley”.

García explicó además que después de que ocurre un hecho de sangre en el interior y una vez que se tiene el informe de la Fiscalía General del Estado es cuando se procede a calificar el acta y sancionar.

Como ejemplo mencionó el caso de las tiendas de conveniencias, las cuales tienen contratados policías especiales encubiertos, pero han ocurrido casos en los que ingresa un asaltante y mata al policía, en este caso el establecimiento no puede ser sancionado porque cumplió con el requisito de tener un guardia especial.

“El hecho no se pudo evitar, tenía un guardia certificado, está la contratación, hay cámaras de seguridad, tienen botón de pánico, el hecho fue inevitable”, mencionó.