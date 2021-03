Vacunas contra el Covid… a 100 kilómetros de aquí

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Tras haber sufrido Covid-19, a sus 72 años Gregorio Torres se enteró con alivio de que ayer inició la vacunación en Ahumada, en el gimnasio Bertha Chiu, a donde fue con su esposa, Juana Chuca, de 71.

Aunque ella no se contagió, bastó con que lo viera requiriendo un tanque de oxígeno para respirar para que decidieran inocularse con una de las mil 100 dosis de Sinovac, facilitadas por la Federación.

Este poblado se encuentra a 100 kilómetros de distancia de Ciudad Juárez.

Tras presentar copias de CURP, un comprobante de domicilio y de la credencial de elector, ambos fueron inmunizados con dicha fórmula china que fue repartida además en otros municipios de la región norte.

“Yo ya me puse malo, fue hace cinco meses, aunque no me acuerdo exactamente, porque no quedé bien, se me olvidan más las cosas, casi todo, pero ahorita siento alivio, estoy tranquilo”, señaló el adulto mayor.

Ambos refirieron haber hecho cerca de una hora en la fila al exterior del inmueble sobre la calle Hidalgo, a un costado de la Presidencia municipal de la urbe, la cual es dirigida por el alcalde Iván Rodelo Espejo.

El funcionario agradeció que el Gobierno federal los haya tomado en cuenta, pues aseguró que es un paso para que pueda irse mitigando el impacto de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2.

“Nos tiene contentísimos que nos hayan dirigido la vacuna, dándole prioridad a los adultos mayores. Creo que es la población vulnerable en esta pandemia y ya nos vamos a poder proteger un poquito más”, dijo.

Agregó que ayer se enfocaron las inyecciones hacia los residentes, de las 8:00 a las 15:00 horas, pero hoy sábado se continuará con aquellos de los ejidos, para lo que dispondrán de transporte.

En recorridos, este medio pudo constatar que hubo en aquel ayuntamiento quienes, al ser locales, acudieron por el biológico en sus vehículos, cargando con sus andadores, bastones y otras herramientas.

Sobre la caja de su camioneta pickup, Guadalupe Barrón, de 48 años, transportó una silla de ruedas para su madre Rita Martínez, de 73, recién operada de su cadera, y quien viajaba como su copiloto.

“Traigo la silla para que pueda entrar más pronto”, afirmó la mujer, puesto que su mamá no estaba en condiciones para soportar en la línea; como con ella, se usó el criterio para auxiliar pronto a los adultos mayores.

Se constató que se dispusieron ambulancias de Cruz Roja y Rescate a un costado de la hilera de aquellos habitantes que asistieron al lugar, que fue acondicionado por personal de la Sedena y Bienestar.

Éstos últimos aplicaron una lista de preguntas al ingreso, entre las cuales estuvieron las relacionadas con síntomas respiratorios, así como las dirigidas a conocer si se contaba con otros padecimientos.

De acuerdo con sus respuestas, al menos un 60 por ciento de los asistentes presentaba comorbilidades como diabetes, obesidad y en su mayoría hipertensión, por lo que instaron a ir teniendo control de éstas.

La unidad 184 atendió un solo incidente de complicación, pero, explicó Lourdes Solís, presidenta de la misma en Ahumada, se debió a que iba débil.

Fue una mujer, por encima de los 80 años, que contaba con múltiples enfermedades, la que comenzó a desaturar en su oxigenación luego de ser vacunada y fue trasladada al centro de salud, donde se recuperó.

No obstante, en su mayoría el resto de personas inmunizadas aseguraron no haber tenido ningún inconveniente, pues la atención fue “muy buena” por parte de estos organizadores.

“Me siento bien, como normalmente. Estoy muy satisfecho. Tardé más o menos una hora, sí nos han atendido bien, muy organizados”, destacó Manuel Grajeda, de 77 años, quien es velador de la Presidencia.

Asimismo, Lorenzo Jurado, de 63 años, quien es guardia en el Bachilleres 17, dijo sentirse más tranquilo: “Estoy normal, pero sí no quería venir, tenía miedo, pero finalmente me animé y me siento muy bien”.

Otros de los beneficiados fueron Aldama, Belisario Domínguez, Gran Morelos, Namiquipa, Santa Isabel, Julimes, Meoqui, Saucillo, Guerrero, Guadalupe, Praxedis, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga.

También Coyame, Manuel Benavides, Janos y Galeana, dio a conocer por su parte el Gobierno del Estado, mismo que –a través de la Secretaría de Salud– refirió aún no tener la fecha de inicio para Ciudad Juárez.

Se informó que de los 67 municipios de Chihuahua, prácticamente se tiene cubiertos 62, por lo que se solicitó paciencia a los ciudadanos y se llamó a mantener todavía la sana distancia, higiene y cubrebocas.

