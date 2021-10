Vacunan desde hoy a menores

Ciudad Juárez— Hoy inicia aquí la jornada de vacunación para menores de 12 a 17 años que padecen alguna comorbilidad, sin la participación de las autoridades estatales de Salud que decidieron no poner el Hospital Infantil como sede.

El delegado de los Programas del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, informó que el único punto en esta ocasión será el Hospital General del IMSS número 66, ubicado en el suroriente de la ciudad.

Indicó que son 15 mil las dosis que llegarán al estado, de las cuales al menos seis mil serán para niños de esta ciudad.

Apuntó que los padres de familia deberán llevar información que acredite que sus hijos tienen enfermedades como cáncer, VIH, diabetes, afecciones crónicas en el riñón, pulmones o hígado, entre otras.

Sin embargo, destacó, habrá personal médico haciendo valoraciones para quienes no tienen documentos oficiales.

Serán dosis de Pfizer-BioNTech del 19 al 30 de octubre, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, las que estarán aplicándose.

El delegado indicó que quedarán pendientes los municipios de Camargo y Ojinaga.

Expuso que en esta ocasión, el Gobierno del Estado y su Secretaría de Salud decidieron no participar en este operativo para menores, a excepción del municipio de Guadalupe y Calvo.

“Nosotros habíamos acordado que en Juárez se usara el Hospital Infantil de Especialidades a cargo de Gobierno del Estado, pero no se podrá; es una decisión unilateral, la respetamos, pero no se va a detener por eso el operativo, son argumentos de supuesto colapso porque fueran a llegar muchos niños, pero en el Hospital General Militar no es tal”, dijo.

Recula con amparados

Aunque en su última conferencia de prensa del pasado 4 de octubre Loera de la Rosa afirmó que la Delegación del Bienestar acataría los amparos de la justicia federal para inocular a un grupo de al menos 10 menores de edad en Ciudad Juárez, ayer reculó al señalar que no le corresponde.

El servidor público insistió que le parece irresponsable que quienes tienen un amparo se “salten” su turno.

Añadió que la que deberá acreditar los amparos en el lugar durante esta jornada es la Secretaría de Salud, y no el Bienestar. Es decir, ya en el hospital, será esta instancia la que aprobará o no aplicarles la dosis.

