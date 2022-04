Vacunan contra Covid a rezagados en centros comerciales

Ciudad Juárez— Con fluidez arrancó esta mañana la vacunación contra Covid-19 que por primera vez se realiza en el interior de centros comerciales con la intención de inocular a la población rezagada de la primera y segunda dosis e incluso la vacuna de refuerzo.

“Se me hace mucho más fácil y accesible venir aquí, las otras veces ni siquiera sabía dónde quedaban los puntos y se me complicaba mucho llegar, pero en una plaza no hay pierde”, dijo Alberto Teoban, de 28 años, quien solo tuvo que hacer una fila de cinco minutos de espera para recibir la aplicación de la tercera dosis en Galerías Tec.

Tras concluir la vacunación masiva contra Covid-19, que alcanzó a menos del 15 por ciento de la población faltante de alguna dosis, la Secretaría de Bienestar habilitó tres módulos de inoculación en centros comerciales: Galerías Tec, La Torres y Mi Plaza Libramiento, las cuales estarán disponibles hasta las 18:00 horas.

La vacunación para mayores de 18 años estará vigente hoy, mañana y sábado 16 de abril de 9:00 a 18 horas, además también estará disponible como punto adicional el CAAPS Águilas de Zaragoza que cerrará hasta las 21:00 horas y mañana abrirá desde las 7:00 horas, a excepción del sábado en que el horario será de 08:30 a 18:30 horas.

Para quienes busquen aplicarse la primera dosis de Covid-19 serán inoculados con la fórmula CanSino, que es de una sola aplicación, pero para las personas que aún no reciban su segunda y tercera dosis podrán vacunarse con la fórmula de AstraZeneca.

“Continúa la jornada de Vacuancion para rezagados en Ciudad Juárez, esto con el objetivo de alcanzar una más alta cobertura y aprovechar los días de asueto de este fin de semana santo”, informó la titular de la delegación, Elizabeth Guzmán Argueta.